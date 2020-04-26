Американская звезда Кайли Дженнер похвасталась своими аппетитными формами в откровенном топе

Как сообщает Politeka.net, красотка Кайли Дженнер может похвастаться не только карьерными достижениями. Ее яркие образы также привлекают внимание общественности. В последние несколько месяцев модель создает целые подборки снимков на которых демонстрирует образы на выход.

Совсем недавно Кайли Дженнер, которая надолго пропала из сети, вновь вернулась к своим поклонникам. Звезда показала очередное фото в стильном аутфите, как в старые добрые времена.

Она позирует, стоя прямо у зеркала, в эффектном облегающем наряде, который состоит из коротенького топика и штанов с высокой талией, выгодно подчеркивающих ее пышные бедра. Дополнили образ знаменитой красавицы яркий макияж.

Волосы Кайли распустила по плечам, а макияж сделала в ярких оттенках. Выглядит самая юная миллиардерша в мире отлично, что поспешили отметить ее многочисленные подписчики. Сама Дженнер добавила к столь посту послание для фолловеров:

«Экспериментирование с косметикой развлекало меня. Что скажете, мне к лицу?», – написала она.

Пользователи по достоинству оценили ее умопомрачительные формы и яркий макияж.

«Само совершенство», «Крутой макияж, тебе он к лицу», «Дикая кошечка», «Ух, как же горячо», «Божественная красота», «Фигурка - просто огонь», «Пламенная».