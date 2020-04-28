Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер решила записать с подругой юмористическое видео

На кадрах красотка со своей приятельницей предстают в разных нарядах и разыгрывают сценки, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В частности, Кайли была одета в обтягивающие лосины и массивные ботинки, которые с нее начала снимать подруга. Также обе предстали у зеркала в цветных облегающих нарядах, которые подчеркнули идеальные формы.

На других кадрах обе красуются в кожаных плащах, а позже - крохотных бикини.

Видео получилось довольно живое и динамичное: "Можно обжечься".

Всего за час кадры собрали более восьми миллионов просмотров и много комментариев.

Пользователи сети написали, что довольны работой Кайли и давно ждали от нее подобного видео. Также люди не уставали делать комплименты внешности звезды и ее подруги и признавались в любви.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в светлой одежде, которая выделила ее грудь.

Модель демонстрировала не столько прелести, как свое лицо, делая селфи.

Заметно, что Кайли снова поменяла цвет волос, возможно, она надела парик, коллекцией которых хвалится.

На лице звезды - темные брови, ее пухлые губы подчеркнуты розовым.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала, стоя прямо у зеркала, в эффектном облегающем наряде, который состоит из коротенького топика и штанов с высокой талией, выгодно подчеркивающих ее пышные бедра. Дополнили образ знаменитой красавицы яркий макияж.

Волосы Кайли распустила по плечам, а макияж сделала в ярких оттенках.