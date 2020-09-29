Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила совершенными формами в необычном наряде 

Многочисленные фанаты красотки создали группы, в которых публикуют одни из самых жарких снимков своего кумира, сообщает Politeka.net. Известная красотка на одном из фото позировала возле машины в соблазнительном наряде. 

Модель надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность. 

Длина наряда позволила рассмотреть красивые ровные ножки знаменитости в длинных ботфортах. 

Большая грудь, тонкая талия, идеальные бедра и красивые ножки - это фигура невероятно прекрасна. 

Популярные статьи сейчас

"Оля, иди на кухню": конфликт Фреймут и Кухар на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень хамства

15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры: выросла девочка

Всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле..."

9-летний сын Стоцкой поразил сходством с Киркоровым, новое фото взорвало сеть: "Бедная Настя..."
Показать еще

Звезда распустила свои длинные белые волосы. Ее макияж с акцентом на пухлые губы стал отличным дополнением к такому интересному образу. 

"Блондинка 2016 - одна из моих любимых 🤍", - написали авторы поста. 

За 16 часов пост собрал почти 800 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что Кайли для них лучшая в любых образах и с цветом волос. 

"Богиня соблазна", - написал один из поклонников. 

View this post on Instagram

2016 blonde is one of my fav 🤍

A post shared by Kylie (@kylies.beauty) on

Напомним, Кайли Дженнер позировала очень близко к камере, из-за чего в кадр практически не попал ее внушительный бюст. Однако поклонники знаменитости оценили идеальное лицо красотки.

«Доброе утро», - коротко говорится в сообщении.

View this post on Instagram

morning ✨✨🤍

A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) on

Ранее сообщалось, что  Кайли Дженнер показала свои достоинства в разных позах. Серый лифчик с вырезами под грудью, немного приоткрывал виды на округлости Дженнер. Звезда немного выгнулась, демонстрируя изгиб талии и бедер. 

Плоский живот привлекал взгляд и от него невозможно было оторваться. 

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

Также Politeka сообщала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде