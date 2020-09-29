Популярная американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер покорила совершенными формами в необычном наряде

Многочисленные фанаты красотки создали группы, в которых публикуют одни из самых жарких снимков своего кумира, сообщает Politeka.net. Известная красотка на одном из фото позировала возле машины в соблазнительном наряде.

Модель надела белоснежную длинную футболку, под которой просвечивалась грудь без белья. Корсет натянулся на тонкой талии и подчеркнул ее стройность.

Длина наряда позволила рассмотреть красивые ровные ножки знаменитости в длинных ботфортах.

Большая грудь, тонкая талия, идеальные бедра и красивые ножки - это фигура невероятно прекрасна.

Звезда распустила свои длинные белые волосы. Ее макияж с акцентом на пухлые губы стал отличным дополнением к такому интересному образу.

"Блондинка 2016 - одна из моих любимых 🤍", - написали авторы поста.

За 16 часов пост собрал почти 800 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Кайли для них лучшая в любых образах и с цветом волос.

"Богиня соблазна", - написал один из поклонников.

Напомним, Кайли Дженнер позировала очень близко к камере, из-за чего в кадр практически не попал ее внушительный бюст. Однако поклонники знаменитости оценили идеальное лицо красотки.

«Доброе утро», - коротко говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер показала свои достоинства в разных позах. Серый лифчик с вырезами под грудью, немного приоткрывал виды на округлости Дженнер. Звезда немного выгнулась, демонстрируя изгиб талии и бедер.

Плоский живот привлекал взгляд и от него невозможно было оторваться.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

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