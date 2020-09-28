Курс долара останнім часом активно оновлює максимуми, викликаючи серйозні побоювання українців

Економісти розповіли, чого в такій ситуації варто чекати на найближчому тижні і чи варто купувати валюту, передає "Сегодня".

Курс гривні стабілізується на нинішньому рівні, вважає Олег Пендзин. Але не можна виключити ймовірність, що він може повернутися і до 28 грн за долар – якщо не у вересні, то на початку жовтня.

Курс долара на міжбанку коливатиметься в коридорі 28,2-28,5 грн/Долар, прогнозує Олександр Охріменко. Відповідно, середній курс продажу готівкової валюти буде 28,3-28,6 грн/Долар.

У свою чергу Андрій Шевчишин попереджає, що на наступному тижні міжбанківський курс і попит на валюту будуть рости.

"...дешевого долара вже чекати не доводиться, такої ревальвації гривні, як була, коли в грудні 2019 року курс знизився до 23 гривень за Долар, вже не буде», - зазначає експерт.

За його словами, зміцнення гривні поки чекати не варто, воно можливе в кінці жовтня-листопаді, коли аграрії-експортери почнуть завозити валюту. В кінці вересня-початку жовтня середній курс буде 28,5 грн/Долар.

Що стосується заощаджень, то українцям радять позбавлятися від гривневих депозитів у міру закінчення їх терміну і вкладатися у валюту. А ось тим, у кого заощадження вже в доларі, краще їх притримати.

"Продавати долари без особливої необхідності точно не варто, скоро вони будуть дорожче. Наростають спекулятивні настрої. Ми поступово наближаємося до нового коридору 28,5 - 29,5 грн/Долар", – радить Андрій Шевчишин.

Відзначимо, 28 вересня, курс долара вийшов на новий максимум 2020 року.

На понеділок, 28 вересня, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 Долар США-28,27 грн;

1 Євро-32,88 грн;

Таким чином, Долар знову оновив максимальну вартість у 2020 році.

Зазначимо, тижнем раніше стало відомо, що загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців, ФОП) в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів у серпні збільшилася на 1,1 млрд грн – з 553,4 млрд грн до 554,5 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня вклади в національній валюті становлять 318,7 млрд грн (57,5%), а вклади в іноземній валюті – 235,8 млрд грн (42,5%).

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