Курс валют в Украине 28 сентября удивит смелой выходкой, ведь несмотря на наступление доллара, она сможет отыграться

Так, стодолларовая купюра со старта немного наберет: межбанк ждет +1,86 гривны. Об этом сообщает Politeka.

А вот евро наоборот, сегодня «возьмет удар на себя»: купюра в сто евро упадет на 1,79 гривны.

Курс валют в Украине 28 сентября будет следующим:

100 долларов – 2826,73 грн;

100 евро – 3287,63 грн.

Достанется на этом фоне и российскому рублю, десять из которых можно будет купить за 3,6614 гривны.

До этого мы сообщали, что в третьем квартале года в Украине почти ежегодно наблюдается рост курса доллара и падение гривны.

О причинах такой тенденции рассказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что за исключением прошлого года, который оказался со специфическими особенностями, в третьем квартале года в Украине регулярно наблюдалась девальвация. Сологуб уточнил, что во многом она связана с наращиванием активности бизнеса, что приводит к росту спроса на валюту и, как следствие, к росту курса доллара.

Согласно его прогнозу, ожидается девальвация на уровне 5%.

Напомним, доллар готовит сокрушительный удар по гривне, НБУ предупредил украинцев: что будет с курсом валют.

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Также Politeka писала, что украинцев предостерегли от большой ошибки со сбережениями в долларах: «Нужно держать в…».