Скандальна телеведуча Ольга Фреймут, яка є однією з учасниць проекту "Танці з зірками" публічно принизила одного з суддів шоу

Як передає Politeka.net, інцидент стався під час п'ятого прямого ефіру танцювального шоу. Після свого виступу Ольга вислухала зауваження суддів і вирішила підколоти їх за всю критику, яку їй довелося вислухати.

Фреймут подарувала Катерині Кухар ножиці, щоб вона «підрізала свій язичок», а з Владом Ямою обійшлася ще жорсткіше. Ображена Фреймут вирішила подарувати хореографу свою книгу "Етикет". На думку телеведучої, Ямі не завадило б підтягнути ці знання.

"За етикетом мужчинчик не може робити зауваження жінці при людях. Не може мужчинчик багато скаржитися. Чоловік більше мовчить, ніж говорить, чого не скажеш про тебе Влад. Тому я буду працювати над танцем, Ілля буде працювати над підтримкою, а ти Влад, працюй над манерами», - відчитала Яму ведуча і передала йому книгу.

Варто відзначити, що Влад Яма трохи розгубився від слів учасниці. Було видно, що йому неприємно і незручно вислуховувати подібні слова від Фреймут. Тим більше, враховуючи той факт, що Ольга вже встигла пересваритися з Кухар, Лесею Нікітюк і Машею Єфросиніною під час попереднього ефіру.

Нагадаємо, що гостра на язик Кухар влучно відповіла побитій життям Ользі Фреймут: "я зрозуміла, що ви... ".

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