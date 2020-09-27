Популярна українська телеведуча Оля Фреймут приголомшила словами про те, чому довгий час відверто ображала чоловіка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Facebook.

"Треба приймати свого чоловіка, намагатися дивитися на світ його очима і просити, щоб він дивився на світ твоїми. Я колись дуже ображалася, що Володимир не робить багато компліментів. Все ж ми чекаємо постійного захоплення, оберемків квітів", - йдеться в повідомленні.

При цьому Фреймут розповіла, що з часом починаєш цінувати зовсім інші речі.

«Але потім починаєш цінувати інші речі: коли він турбується, чи не захворіла ти, коли подає чашку кави, робить все, щоб ти не хвилювалася», - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що пост знаменитість супроводжувала пост знімком з чоловіком Володимиром Локотком.

До цього ми розповідали, що телеведуча Ольга Фреймут поплатилася за свою поведінку. У мережі впевнені, що їй бумерангом повернулося те, що раніше вона робила іншим.

Так, телеведуча, яка зараз бере участь у шоу» Танці з зірками", зізналася, що не хотіла брати участь у проекті, оскільки не любить, коли її хтось оцінює.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

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