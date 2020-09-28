Ольга Фреймут відзначилася новою витівкою в ефірі популярного шоу «Танці з зірками»

Пристрасті між Фреймут і суддею проекту примою балериною Катериною Кухар не ухитают. Однак телеведуча з ефіру в ефір не може втриматися, щоб не підігріти конфлікт.

Так, у п'ятому випуску не став винятком. Після стриманих коментарів на адресу вальсу Ольги Фреймут та Іллі Падзіни від Каткріни Кухар зіркова учасниця подарувала судді ножиці.

"Хочу тобі подарувати ножиці такі талісманні для вишивання, так як вишивання заспокоює нерви. А вони у тебе є ще. Якщо щось хочеш обрізати, язичок там собі... Ну, раптом! » - зазначила телеведуча.

Без подарунків не залишилися також Влад Яма, якому Фреймут вручила власну книгу з етикету, і Григорій Чапкіс, який отримав з рук телеведучої лист від її тітки Стефи з Нового Роздолу, яка є прихильницею хореографа.

Поведінку Фреймут активно коментують в мережі.

"Жахлива неповага і хамство з її боку», «Оля, йди на кухню", " Конкурс є конкурс, до чого ця безглуздість від Олі?", "На те вони і судді, щоб коментувати побачене. Олю, не ображайтесь на них", "Таке відчуття, що Оля прийшла на цей проект, щоб роботу на 1+1 випрости", "За Фреймут соромно. Це їй треба навчитись етикету і з гідністю приймати критику суддів. Для чогось вони там сидять. Як так можна їм хамити на всю країну?", "Все було чудово доки не почала говорити Фреймут😏🤦‍♀️ схоже у неї вже поїхав дах. Не дивно, що її не хочуть брати на телебачення", "Ох ця ревізорка бісить!!! Я б на місці Влада послалаб її !!! Критику не сприймає наша королева!!! Хай вилетить вже!!!",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Фреймут, що поскандалила з Кухар, тепер вчить українців випивати:"тримайте за ніжку".

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