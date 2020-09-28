Прима-балерина Катерина Кухар відповіла Ользі Фреймут на її заклик сходити до церкви.
Як передає Politeka.net, в п'ятому ефірі шоу "Танці з зірками" Фреймут знову вступила в перепалку з суддями проекту.
Цього разу Фреймут танцювала вальс в образі Бріджит Джонсон. Ольга зізналася, що довгий час хворіла «зоряною хворобою», була зарозумілою і зухвалою. Зараз вона намагається бути ніжніше, багато працює над собою.
"Мене життя так побило, що я хочу бути світлою і ніжною дівчиною", - зізналася головна ревізорка країни.
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Після танцю одна з суддів проекту Катерина Кухар заявила, що прислухалася до поради Ольги і сходила до церкви.
"Я ходила до церкви. Там сказали, що гординя — це найбільший гріх», - підмітила Кухар, додавши, що Фреймут вдалося з цією проблемою впоратися.
За словами балерини, Ольга росте в танці, вже помітний прогрес, але слабкою стороною все ще залишається шия телеведучої.
"Побачивши ваш вальс, я зрозуміла, що ви з цим впоралися. Я бачу ваш танцювальний ріст. Плюс ви не побоялися бути собою — Олею Коник з Нового Роздолу", - зазначила Кухар, розкривши справжнє прізвище зірки.
Незважаючи на те, що Кухар похвалила Фреймут, та в кінці виступу подарувала їй ножиці, щоб «підрізати язичок».
Нагадаємо, що сумна Катерина Кухар заявила про нажитих ворогів.
А ще Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Фреймут розбурхала "образливим" зізнанням про власного чоловіка:"ми чекаємо постійного...".