Прима-балерина Катерина Кухар відповіла Ользі Фреймут на її заклик сходити до церкви.

Як передає Politeka.net, в п'ятому ефірі шоу "Танці з зірками" Фреймут знову вступила в перепалку з суддями проекту.

Цього разу Фреймут танцювала вальс в образі Бріджит Джонсон. Ольга зізналася, що довгий час хворіла «зоряною хворобою», була зарозумілою і зухвалою. Зараз вона намагається бути ніжніше, багато працює над собою.

"Мене життя так побило, що я хочу бути світлою і ніжною дівчиною", - зізналася головна ревізорка країни.

Після танцю одна з суддів проекту Катерина Кухар заявила, що прислухалася до поради Ольги і сходила до церкви.

"Я ходила до церкви. Там сказали, що гординя — це найбільший гріх», - підмітила Кухар, додавши, що Фреймут вдалося з цією проблемою впоратися.

За словами балерини, Ольга росте в танці, вже помітний прогрес, але слабкою стороною все ще залишається шия телеведучої.

"Побачивши ваш вальс, я зрозуміла, що ви з цим впоралися. Я бачу ваш танцювальний ріст. Плюс ви не побоялися бути собою — Олею Коник з Нового Роздолу", - зазначила Кухар, розкривши справжнє прізвище зірки.

Незважаючи на те, що Кухар похвалила Фреймут, та в кінці виступу подарувала їй ножиці, щоб «підрізати язичок».

Нагадаємо, що сумна Катерина Кухар заявила про нажитих ворогів.

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