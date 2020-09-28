Українців попередили, що з виплатою пенсій можуть виникнути великі проблеми

Справа в тому, що станом на 1 вересня борг перед ПФУ досяг 20,5 млрд грн. При цьому в Комітеті з питань соціальної політики Верховної Ради в неділю, 27 вересня, заявили, що така ситуація може призвести до "проблем, пов'язаних з виплатою пенсій".

Зазначається, що у 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду зростуть до 203,8 млрд грн.

При цьому Державне казначейство не може видавати нові позики ПФУ, тому що вони досі не погасили старі борги. Відзначається, що розміри позик і борги ростуть останні 10 років.

У Комітеті вказали на те, що цього за рік, з липня 2019 року по липень 2020 року, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис.осіб. У той же час влада прийняла ряд рішень, які дозволили роботодавцям практично безкарно не платити податки і соціальні внески за своїх співробітників.

Штрафи кардинально скоротили, кількість фізосіб-підприємців, які перебувають на єдиному податку, збільшили (для них пом'якшили умови по обороту), частково звільнили від внесків ряд підприємців.

Відзначається, що проблем в Пенсійному фонді стає все більше. Тільки за перше півріччя 2020 року "чистий" (без урахування гарантованих державою доплат) дефіцит ПФУ підскочив з 23 до 34 млрд грн.

Тим часом, 25 вересня Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій вересня.

Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 39,2 млрд грн.

Повідомляється, що пенсії Цього місяця виплатять згідно з графіком.

Нагадаємо, що в Україні у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати у вересні Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для 1,6 млн осіб.

Так, з 1 вересня 2020 року мінімальний розмір пенсії для 1,6 млн пенсіонерів зросте з 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Нагадаємо, що у ПФУ повідомили важливу новину про пенсії, що стало автоматичним.

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