Украинцы продолжают жаловаться на проблемы с выплатами пенсий

Об этом они пишут в социальных сетях, передает Politeka.net.

В частности, с новыми проблемами при получении пенсий начали сталкиваться жители временно оккупированного Донбасса.

Местные жители в социальных сетях жалуются, что при попытке снять деньги с карточки через on-line банкинг, пенсионная карта сразу блокируется.

С аналогичными проблемами, как рассказывают в Twitter, столкнулись уже несколько человек.

"Уже не первый раз слышу про то, что при попытке снять пенсию с карточки через on-line банкинг в дыре, пенсионная карта сразу блокируется. Уже несколько знакомых пенсионеров «попали». Учитывая закрытую границу, вот так постепенно и исчезнут пресловутые две пенсии в дыре", - написал один из местных жителей ОРДЛО.

"Насколько знаю, по этим картам можно только снимать нал и расплачиваться в магазинах, а все остальные манипуляции были возможны только при содействии (незаконном) работников Ощада, чем и пользовались дыровские обнальщики", - продолжил другой пользователь в Twitter.

Ранее мы уже рассказывали о проблеме с выплатой пенсий в ОРДЛО.

Так, местные жители рискуют остаться без денег. В зоне риска пенсионеры, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе и которые получают местные пенсии.

Они могут их лишиться, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

Помимо этого, жители жалуются на сложности, которые возникают при оформлении доверенности на получение пенсии иными лицами, поскольку оккупационные власти отказываются принимать документы, заверенные на мирной территории.

Напомним, что выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах

Как сообщала Politeka, ПФУ предупредил украинцев о доплатах к пенсиям, кто получит больше денег

Также Politeka писала, что повышение пенсий под вопросом, украинцев предупредили о новых проблемах