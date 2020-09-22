Украинцам придется раскошелится в 2021 году

Так, согласно новому бюджету, каждый украинцев вынужден будет отдать по 16 тысяч гривен своих налогов на обслуживание и погашение долгов, около 5,4 тысяч на дефицит Пенсионного фонда и больше 7 тысяч – на оборону и безопасность, пишет «Обозреватель».

Все государственные программы, субсидии, пенсии – все это оплачивается из общей казны страны, которая пополняется нашими налогами. И чем больше украинцев скрывают свои доходы, тем больше приходится платить остальным.

Так. если расходы на указанные сферы разделить на общее количество украинцев по данным электронной переписи (37,29 млн), то окажется, что каждый гражданин, включая новорожденных, отдает своими налогами около 4,1 тыс. грн на медицину в год, 4,6 тыс. грн на образование и всего 201,5 грн в год на культуру.

Сколько и куда каждый украинец отдает своих налогов:

медицина – 4 188 грн (или 156,2 млрд со всего бюджета);

образование – 4 660 грн (или 173,8 млрд грн);

культура – 201,5 грн (или 7,5 млрд грн);

на безопасность и оборону – 7 163 грн (или 267,1 млрд);

НАБУ – 28,5 грн (или 1 млрд);

Офис президента – 28,55 (1,2 млрд грн);

Аппарат Верховной Рады – 36,2 грн (1,35 млрд);

Кабинет министров – 65,7 грн (2,45 млрд);

ПФУ – 5 465 грн (203,8 млрд).

Самая большая статья расходов – на погашение и обслуживание государственного долга – 599,8 млрд. Или 16 084 грн с каждого украинца, включая новорожденных. Отметим, это уже не первый год, когда больше всего средств приходится тратит именно на долги.

Напомним, проект бюджета на следующий год Кабинет министров принял 14 сентября.

Бюджет-2021 построен на предположении, что курс доллара в Украине вырастет до 29,1 гривны - в среднем за весь следующий год.

Такой курс позволит таможни и налоговой собрать 1,071 триллиона грн доходов. При этом расходы правительства заложили на уровне 1,33 триллиона гривен.

Это означает, что дефицит бюджета составит 270,354 миллиарда грн - несколько меньше нынешние кризисные 298 млрд гривен.

Финансировать "дыру" Минфин планирует в основном за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа, финансирование МВФ, других официальных кредиторов, а также выпуска евробондов.

ВВП в следующем году, по ожиданиям правительства, вырастет на 4,6%, цены вырастут на 7,3%, средняя зарплата - 13,63 тыс. грн в месяц, а минималка повысится до 6000 грн с 1 января, а затем до 6 5 тысяч гривен - с 1 июля.

Отметим, украинские эксперты и оппозиционные политики встретили главный финансовый документ страны острой критикой. По их словам, принятый госбюджет предусматривает опасно высокий дефицит и не имеет понятных механизмов его покрытия.

Аналитики призывают минимизировать дополнительные бюджетные расходы, такие, как увеличение минимальной зарплаты. Иначе, по прогнозам экспертов, возникнут большие трудности с выплатой старых кредитов и с получением новых, из-за чего придется «включать печатный станок», что только усугубит экономический кризис в стране.

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