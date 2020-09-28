Украинцев предупредили, что с выплатой пенсий могут возникнуть большие проблемы

Дело в том, что по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн. При этом в комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады в воскресенье, 27 сентября, заявили, что такая ситуация может привести к "проблемам, связанным с выплатой пенсий".

Отмечается, что в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

При этом Государственное казначейство не может выдавать новые займы ПФУ, потому что они до сих пор не погасили старые долги. Отмечается, что размеры займов и долги растут последние 10 лет.

В комитете указали на то, что сего за год, с июля 2019 года по июль 2020 года, количество сотрудников, которые уплачивают взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. В то же время власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников.

Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, находящихся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия по обороту), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.

Отмечается, что проблем в Пенсионном фонде стает все больше. Только за первое полугодие 2020 года "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ подскочил с 23 до 34 млрд грн.

Тем временем, 25 сентября Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий сентября.

Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 39,2 млрд грн.

Сообщается, что пенсии в этом месяце выплатят согласно графику.

Напомним, что в Украине в связи с ростом минимальной зарплаты в сентябре Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек.

Так, с 1 сентября 2020 года минимальный размер пенсии для 1,6 млн пенсионеров вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Напомним, что в ПФУ сообщили важную новость о пенсиях, что стало автоматическим.

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