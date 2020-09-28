Украинцев предупредили, что с выплатой пенсий могут возникнуть большие проблемы
Дело в том, что по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн. При этом в комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады в воскресенье, 27 сентября, заявили, что такая ситуация может привести к "проблемам, связанным с выплатой пенсий".
Отмечается, что в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.
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При этом Государственное казначейство не может выдавать новые займы ПФУ, потому что они до сих пор не погасили старые долги. Отмечается, что размеры займов и долги растут последние 10 лет.
В комитете указали на то, что сего за год, с июля 2019 года по июль 2020 года, количество сотрудников, которые уплачивают взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. В то же время власти приняли ряд решений, которые позволили работодателям практически безнаказанно не платить налоги и социальные взносы за своих сотрудников.
Штрафы кардинально сократили, количество физлиц-предпринимателей, находящихся на едином налоге, увеличили (для них смягчили условия по обороту), частично освободили от взносов ряд предпринимателей.
Отмечается, что проблем в Пенсионном фонде стает все больше. Только за первое полугодие 2020 года "чистый" (без учета гарантированных государством доплат) дефицит ПФУ подскочил с 23 до 34 млрд грн.
Тем временем, 25 сентября Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий сентября.
Обеспечено финансирование пенсий сентября на общую сумму 39,2 млрд грн.
Сообщается, что пенсии в этом месяце выплатят согласно графику.
Напомним, что в Украине в связи с ростом минимальной зарплаты в сентябре Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий для 1,6 млн человек.
Так, с 1 сентября 2020 года минимальный размер пенсии для 1,6 млн пенсионеров вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).
Напомним, что в ПФУ сообщили важную новость о пенсиях, что стало автоматическим.
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