У Пенсійному фонді розповіли про важливе нововведення для українців

Подробиці нового сервісу "автоматичне призначення пенсії" повідомив голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус на час прес-конференції.

Зазначається, що Пенсійний фонд України вже обробив 7,2 тисячі анкет-заявок, поданих таким способом.

Сервісом можна скористатися як безпосередньо перед призначенням пенсії, так і через деякий час.

За допомогою "автоматичного призначення пенсії" можна заповнити певну форму з наданням інформації з приводу того, в якому відділенні або місці хочете отримувати пенсійне забезпечення - через пошту або через банк, надати інформацію по своїй трудовій, якщо ви її не надавали раніше, надати інші документи, що підтверджують ваш стаж.

Сервіс дозволяє повністю оформити заявку на призначення пенсії без необхідності звертатися в ПФУ, що може хоч трохи спростити життя в умовах карантину.

Заявка буде підписуватися цифровим підписом. Цього буде достатньо для того, щоб здійснити повністю всі процедури, які необхідні для призначення пенсій.

Зазначимо, станом на 1 січня 2020 року в Україні було 11,3 мільйона пенсіонерів.

Що стосується віку виходу на пенсію, то з початку наступного року він в Україні зросте до 60 років.

Вимоги до стажу для українців тепер будуть підвищуватися щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років, а не в 60.

З 1 квітня поточного року пенсійний вік для жінок збільшили на шість місяців - з 59 до 59,5 років. Що стосується стажу, то для жінок в 2020 році це 27 офіційно відпрацьованих років, а в 2021-му - вже 28 років. До 2028 року кількість необхідного пенсійного стажу збільшиться до 35 років.

Нагадаємо про вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат.

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