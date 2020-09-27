Государство может лишить украинских граждан половины пенсии

Как сообщает Politeka.net, в Пенсионном фонде рассказали, при каких условиях это может произойти и на что пойдут деньги. Официальную информацию в соцсети "Фейсбук" опубликовало издание "Пенсионный курьер".

Речь идет об отчислениях из пенсионных выплат на основании решений, постановлений и приговоров суда, а также исполнительных предписаний нотариусов или других других документов. Как отметил в ПФУ, согласно 50 статье Закона "Об ощеобязательном государственном пенсионном страховании" до 50% (но не больше), могут принудительно переводить в качестве алиментов, на возмещение ущерба здоровью, в связи со смертью человека по вине пенсионера, возврат "лишней" части заработной платы.

В таких случаях половину зарплаты могут отчислять другим гражданам или в государственный бюджет. В Пенсионном фонде добавили, что при всех других отчислениях у пенсионеров могут отнять не более 20% пенсии.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, как в Украине планируют повышать пенсии в 2021 году. Первое повышение планируют ввести с 1 января, когда минимальная зарплата повысится до шести тысяч гривен.

"Это стандарт минимальной пенсий для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн", - заявила министр Марина Лазебная.

Напомним, что в ПФУ сообщили важную новость о пенсиях, что стало автоматическим.

А еще Politeka писала, что с украинцев сдерут по 16 тыс. гривен, вскрылся сюрприз госбюджета-2021: «С каждого, включая новорожденных…».

Также Politeka сообщала, что блокировка карт с пенсиями: у некоторых украинцев крупные проблемы с выплатами, кто под ударом.