Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірно смачного іспанського десерту

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шеф-кухар опублікував рецепт іспанських чуррос - випічки, яку прийнято подавати до сніданку.

Для чуррос вам знадобиться:

1 ст. води;

2 ст. л. вершкового масла;

2 ст. л. цукру;

1 ст. борошна;

1 яйце;

1 ч. л. ванілі;

масло для фритюру;

цукрова пудра.

Для шоколадного соусу вам знадобиться:

1 ст. води;

¾ ст. цукру,

½ ст. какао-порошку;

1 ч. л. ванільної есенції.

Підігрійте в сотейнику воду, вершкове масло, цукор і дрібку солі. Зачекайте, поки закипить, після чого поступово додавайте борошно. У вас повинно вийти однорідне тісто. Додайте в тісто яйце і ваніль. Отриману суміш потрібно помістити в кондитерський мішок, щоб пончики мали в перетині вигляд багатокінцевої зірки.

Підігрійте масло в сотейнику, після чого кладіть туди смужки чурроса. Робити це потрібно обережно, так як масло може бризнути. За раз можна обсмажувати 3-4 пончика. Коли випічка готова, можна обваляти її в цукровій пудрі.

Окремо підігрійте в сотейнику воду, цукор, какао-порошок і дрібку солі. Помішуйте, поки цукор не розчиниться. Нагрійте суміш, поки сироп не загусне, після чого зніміть з вогню, додайте ваніль і дайте охолонути.

"Ектор, це дуже красиво і апетитно!",- пишуть шанувальники.

"Смакуйте з насолодою", - пише Ектор.

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