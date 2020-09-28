Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт неймовірно смачного іспанського десерту
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шеф-кухар опублікував рецепт іспанських чуррос - випічки, яку прийнято подавати до сніданку.
Для чуррос вам знадобиться:
- 1 ст. води;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ст. борошна;
- 1 яйце;
- 1 ч. л. ванілі;
- масло для фритюру;
- цукрова пудра.
Для шоколадного соусу вам знадобиться:
- 1 ст. води;
- ¾ ст. цукру,
- ½ ст. какао-порошку;
- 1 ч. л. ванільної есенції.
Підігрійте в сотейнику воду, вершкове масло, цукор і дрібку солі. Зачекайте, поки закипить, після чого поступово додавайте борошно. У вас повинно вийти однорідне тісто. Додайте в тісто яйце і ваніль. Отриману суміш потрібно помістити в кондитерський мішок, щоб пончики мали в перетині вигляд багатокінцевої зірки.
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Підігрійте масло в сотейнику, після чого кладіть туди смужки чурроса. Робити це потрібно обережно, так як масло може бризнути. За раз можна обсмажувати 3-4 пончика. Коли випічка готова, можна обваляти її в цукровій пудрі.
Окремо підігрійте в сотейнику воду, цукор, какао-порошок і дрібку солі. Помішуйте, поки цукор не розчиниться. Нагрійте суміш, поки сироп не загусне, після чого зніміть з вогню, додайте ваніль і дайте охолонути.
"Ектор, це дуже красиво і апетитно!",- пишуть шанувальники.
"Смакуйте з насолодою", - пише Ектор.
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