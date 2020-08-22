За вуха не відтягнеш від такого шедевра!

Суддя " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт смачного крем-супу

Як передає Politeka.net, секретами приготування кухар поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Сезон томатів у розпалі, тому ділюся з Вами улюбленим рецептом. Купуйте наші, Херсонські, ароматні помідори (я їх обожнюю, в Канаді, до речі, таких не знайдеш). Цей суп стане Вашим фаворитом, адже він такий легкий, літній, овочевий", - повідомив він у підписі до посту.



Для приготування тосканського крем-супу з томатами вам знадобиться:

120 гр. бекон;

70 гр. болгарського перцю

70 гр. лука;

2 зубчики часнику;

250 мл бульйону (овочевого або курячого)

300 грам томатів (червоні і жовті)

1 банка томатів Пілаті;

сіль / перець;

1/2 ч. л. орегано;

1/2 ч. л. розмарину;

крутони для прикраси;

соус песто 1/2 ч. л. на порцію;

кедрові горішки.

Для початку, вам потрібно обсмажити бекон на великій сковорідці до золотистості, туди ж додаємо перець, цибулю і часник і продовжуємо смажити. Наступним кроком буде додавання бульйону і дрібно нарізаних томатів.

Тушкуємо 20 хвилин. Додаємо пілаті і спеції, і продовжуємо тушкувати на повільному вогні ще 7 хвилин.

Далі, отриману масу подрібнюємо блендером і порційно розливає. Для прикраси страви підійдуть кедрові горішки, песто і крутони.

Раніше ми повідомляли, що переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів.

Для приготування вам знадобиться:

2 банана,

2 головки червоної цибулі,

50-80 гр вершкового масла,

половина ч. л. каррі,

1 лимон (сік).

Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю нудитися на вогні близько 10 хв.додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснуть його соком лимона.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

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