Суддя " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт смачного крем-супу

Як передає Politeka.net, секретами приготування кухар поділився на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Сезон томатів у розпалі, тому ділюся з Вами улюбленим рецептом. Купуйте наші, Херсонські, ароматні помідори (я їх обожнюю, в Канаді, до речі, таких не знайдеш). Цей суп стане Вашим фаворитом, адже він такий легкий, літній, овочевий", - повідомив він у підписі до посту.

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Для приготування тосканського крем-супу з томатами вам знадобиться:

  • 120 гр. бекон;
  • 70 гр. болгарського перцю
  •  70 гр. лука;
  • 2 зубчики часнику;
  • 250 мл бульйону (овочевого або курячого)
  • 300 грам томатів (червоні і жовті)
  • 1 банка томатів Пілаті;
  •  сіль / перець;
  • 1/2 ч. л. орегано;
  • 1/2 ч. л. розмарину;
  • крутони для прикраси;
  • соус песто 1/2 ч. л. на порцію;
  • кедрові горішки.

Для початку, вам потрібно обсмажити бекон на великій сковорідці до золотистості, туди ж додаємо перець, цибулю і часник і продовжуємо смажити. Наступним кроком буде додавання бульйону і  дрібно нарізаних томатів.

Тушкуємо 20 хвилин. Додаємо пілаті і спеції, і продовжуємо тушкувати на повільному вогні ще 7 хвилин.

Далі, отриману масу подрібнюємо блендером і порційно розливає. Для прикраси страви підійдуть кедрові горішки, песто і крутони.

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ТОСКАНСЬКИЙ ТОМАТНИЙ КРЕМ-СУП 🍅 Сезон томатів в розпалі, тому ділюся з Вами улюбленим рецептом. Купуйте наші, Херсонські, ароматні помідори (я їх обожнюю, в Канаді, доречі, таких не знайдеш). Цей суп стане Вашим фаворитом, адже він такий легкий, літній, овочевий. Для приготування Вам знадобиться: 🥓 120 гр. бекону; 🌶 70 гр. болгарського перцю; 🧅 70 гр. цибулі; 🧄 2 зубчики часнику; 🥘 250 мл бульйону (овочевого або курячого); 🍅 300 грам томатів (червоні та жовті); 🥫 1 банка томатів пілаті; 🧂 сіль/перець; 🌿 1/2 ч. л. орегано; 🌲 1/2 ч.л. розмарину; 🥖 крутон для прикраси; 🥄соус песто 1/2 ч.л. на порцію; 🥜 кедрові горішки. Спосіб приготування. 1. Обсмажуємо бекон на великій пательні. 2. Додаємо до бекону нарізаний перець, цибулю, часник. Смажемо. 3. Вливаємо в цю ж пательню бульон, додаємо подрібнені томати. Тушкуємо 20 хвилин. 4. Додаємо пілаті та спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 7 хвилин. 5. Подрібнюємо все блендером. Позливаємо по порціях. 6. Прикрашаємо кедровими горішками, песто та крутоном. Смачного! Готуйте вдома, робіть знімки та не забувайте ділитися результами в сторіс! А більше моїх рецептів Ви можете побачити на моєму Youtube каналі. Лінк у шапці профілю ⬆️

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Раніше ми повідомляли, що переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом смажених бананів.

Для приготування вам знадобиться:

  • 2 банана,
  • 2 головки червоної цибулі,
  • 50-80 гр вершкового масла,
  • половина ч. л. каррі,
  • 1 лимон (сік).

Банани потрібно помити і нарізати кільцями, не знімаючи з них шкірку. Лук потрібно нарізати тонкими півкільцями. У сотейнику розтопіть 50-80 грам вершкового масла, після чого відправте банани і цибулю нудитися на вогні близько 10 хв.додайте в блюдо половину чайної ложки каррі і тушкуйте ще 5 хвилин. Можна посолити блюдо за смаком і сприснуть його соком лимона.

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

Як повідомляла Politeka, зірка "Майстер Шеф" Хіменес-Браво поділився ідеальним для літа рецептом курки

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво навчив, як правильно готувати "ту саму" карбонару