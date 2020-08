View this post on Instagram

ТОСКАНСЬКИЙ ТОМАТНИЙ КРЕМ-СУП 🍅 Сезон томатів в розпалі, тому ділюся з Вами улюбленим рецептом. Купуйте наші, Херсонські, ароматні помідори (я їх обожнюю, в Канаді, доречі, таких не знайдеш). Цей суп стане Вашим фаворитом, адже він такий легкий, літній, овочевий. Для приготування Вам знадобиться: 🥓 120 гр. бекону; 🌶 70 гр. болгарського перцю; 🧅 70 гр. цибулі; 🧄 2 зубчики часнику; 🥘 250 мл бульйону (овочевого або курячого); 🍅 300 грам томатів (червоні та жовті); 🥫 1 банка томатів пілаті; 🧂 сіль/перець; 🌿 1/2 ч. л. орегано; 🌲 1/2 ч.л. розмарину; 🥖 крутон для прикраси; 🥄соус песто 1/2 ч.л. на порцію; 🥜 кедрові горішки. Спосіб приготування. 1. Обсмажуємо бекон на великій пательні. 2. Додаємо до бекону нарізаний перець, цибулю, часник. Смажемо. 3. Вливаємо в цю ж пательню бульон, додаємо подрібнені томати. Тушкуємо 20 хвилин. 4. Додаємо пілаті та спеції. Тушкуємо на повільному вогні ще 7 хвилин. 5. Подрібнюємо все блендером. Позливаємо по порціях. 6. Прикрашаємо кедровими горішками, песто та крутоном. Смачного! Готуйте вдома, робіть знімки та не забувайте ділитися результами в сторіс! А більше моїх рецептів Ви можете побачити на моєму Youtube каналі. Лінк у шапці профілю ⬆️