Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепти улюбленого перекусу 

Шеф-кухар розповів у своєму Instagram рецепти закусок з нутового пюре, а точніше - хумуса передає Politeka.net.

Рецепт:

  • 1 банка нуту (425 гр);
  • 2 зубчики часнику;
  • 3 ст. л. тахіні;
  • сік одного лимона;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • сіль за смаком;
  • кедрові горішки для презентації;
  • 1 ½ ст. л. свіжої петрушки;
  • 2 ст. л. води;
  • лаваш або піти для подачі.

Відварити нут, поки шкірка не зійде. Зняти шкурки, злити воду. З'єднати всі інгредієнти в кухонному комбайні, змішати до однорідної маси, додати масло і воду. Прикрасити кедровими горіхами і маслом. Смачніше з лавашем або свіжими овочами.

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Хумус з авокадо:

  • 1 банка нуту;
  • 1 авокадо;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 перець халапеньо;
  • 10 гр. свіжої кінзи; 1 ч. л. кмину;
  • 1 ст. л. соку лайма;
  • ½ ч. л. солі;
  • ½ ч. л. чорного перцю
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • свіжа кінза для подачі.

Змішати нут, авокадо, часник, сік лайма і приправи. Збити до однорідності, повільно додаючи оливкову олію, поки хумус не стане кремовим і ніжним. Прикрасити кінзою, томатами, нарізаними кубиками, і оливковою олією.

Хумус з бататом:

  • 1 відварений батат;
  • 1 банка нуту;
  • 3 ст. л. тахіні;
  • сік одного лимона;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль за смаком;
  • ¼ ч. л. чорного перцю;
  • 1 ½ ч. л. кайенского перцю;
  • ¼ Ч. л. кмину;
  • ½ Ч. л. паприки;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • кедрові горішки для прикраси;
  • 3 ст. л. води.

Відварити нут до тих пір, поки шкірка не зійде. Зняти шкурки, злити воду і з'єднайте всі інгредієнти в кухонному комбайні. Перемішайте до однорідної маси, додайте масло і воду. Цей рецепт зазвичай вимагає більше рідини, так як батат вбере багато води.

Насолоджуйтеся!

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