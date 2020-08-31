Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепти улюбленого перекусу
Шеф-кухар розповів у своєму Instagram рецепти закусок з нутового пюре, а точніше - хумуса передає Politeka.net.
Рецепт:
- 1 банка нуту (425 гр);
- 2 зубчики часнику;
- 3 ст. л. тахіні;
- сік одного лимона;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- сіль за смаком;
- кедрові горішки для презентації;
- 1 ½ ст. л. свіжої петрушки;
- 2 ст. л. води;
- лаваш або піти для подачі.
Відварити нут, поки шкірка не зійде. Зняти шкурки, злити воду. З'єднати всі інгредієнти в кухонному комбайні, змішати до однорідної маси, додати масло і воду. Прикрасити кедровими горіхами і маслом. Смачніше з лавашем або свіжими овочами.
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Хумус з авокадо:
- 1 банка нуту;
- 1 авокадо;
- 1 зубчик часнику;
- 1 перець халапеньо;
- 10 гр. свіжої кінзи; 1 ч. л. кмину;
- 1 ст. л. соку лайма;
- ½ ч. л. солі;
- ½ ч. л. чорного перцю
- 2 ст. л. оливкової олії;
- свіжа кінза для подачі.
Змішати нут, авокадо, часник, сік лайма і приправи. Збити до однорідності, повільно додаючи оливкову олію, поки хумус не стане кремовим і ніжним. Прикрасити кінзою, томатами, нарізаними кубиками, і оливковою олією.
Хумус з бататом:
- 1 відварений батат;
- 1 банка нуту;
- 3 ст. л. тахіні;
- сік одного лимона;
- 2 зубчики часнику;
- сіль за смаком;
- ¼ ч. л. чорного перцю;
- 1 ½ ч. л. кайенского перцю;
- ¼ Ч. л. кмину;
- ½ Ч. л. паприки;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- кедрові горішки для прикраси;
- 3 ст. л. води.
Відварити нут до тих пір, поки шкірка не зійде. Зняти шкурки, злити воду і з'єднайте всі інгредієнти в кухонному комбайні. Перемішайте до однорідної маси, додайте масло і воду. Цей рецепт зазвичай вимагає більше рідини, так як батат вбере багато води.
Насолоджуйтеся!
Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.
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