Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепти улюбленого перекусу

Шеф-кухар розповів у своєму Instagram рецепти закусок з нутового пюре, а точніше - хумуса передає Politeka.net.

Рецепт:

1 банка нуту (425 гр);

2 зубчики часнику;

3 ст. л. тахіні;

сік одного лимона;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль за смаком;

кедрові горішки для презентації;

1 ½ ст. л. свіжої петрушки;

2 ст. л. води;

лаваш або піти для подачі.

Відварити нут, поки шкірка не зійде. Зняти шкурки, злити воду. З'єднати всі інгредієнти в кухонному комбайні, змішати до однорідної маси, додати масло і воду. Прикрасити кедровими горіхами і маслом. Смачніше з лавашем або свіжими овочами.

Хумус з авокадо:

1 банка нуту;

1 авокадо;

1 зубчик часнику;

1 перець халапеньо;

10 гр. свіжої кінзи; 1 ч. л. кмину;

1 ст. л. соку лайма;

½ ч. л. солі;

½ ч. л. чорного перцю

2 ст. л. оливкової олії;

свіжа кінза для подачі.

Змішати нут, авокадо, часник, сік лайма і приправи. Збити до однорідності, повільно додаючи оливкову олію, поки хумус не стане кремовим і ніжним. Прикрасити кінзою, томатами, нарізаними кубиками, і оливковою олією.

Хумус з бататом:

1 відварений батат;

1 банка нуту;

3 ст. л. тахіні;

сік одного лимона;

2 зубчики часнику;

сіль за смаком;

¼ ч. л. чорного перцю;

1 ½ ч. л. кайенского перцю;

¼ Ч. л. кмину;

½ Ч. л. паприки;

3 ст. л. оливкової олії;

кедрові горішки для прикраси;

3 ст. л. води.

Відварити нут до тих пір, поки шкірка не зійде. Зняти шкурки, злити воду і з'єднайте всі інгредієнти в кухонному комбайні. Перемішайте до однорідної маси, додайте масло і воду. Цей рецепт зазвичай вимагає більше рідини, так як батат вбере багато води.

Насолоджуйтеся!

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

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