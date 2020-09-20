Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво навчив, як зробити не складний, але дуже смачний пиріг
Як передає Politeka.net, прославлений кулінар у своєму мікроблозі в Instagram поділився рецептом ожинового флану з шоколадним бісквітом (це відкритий пиріг).
Так, для приготування самого флану необхідно:
· 350 мл молока і вершків (половина молока 3.2%, половина вершків 30%);
· 120 мл згущеного молока
· 2 ст. л. ванілі;
· 3 яйця;
· 150 гр крем-сиру;
. 150 гр ожини.
Для бісквіта:
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· 110 грам вершкового масла;
· 200 гр. цукру,
· 1 яйце;
· 1 ч. л. розпушувача;
· 1 ч. л. соди;
· 160 гр. борошна;
· 35 гр. темного какао;
· 1 склянка 3.2% молока з 10 краплями лимонного соку (або сироватка).
Додатково вам буде потрібно:
· 320 грам вареного згущеного молока
· Форма для торта;
· Вершкове масло для змазування форми.
Готуємо наступним чином:
1. Розігрійте духовку до 175С;
2. Змішайте всі інгредієнти для флану;
3. Змішайте всі інгредієнти для бісквіта до однорідної маси;
4. Змастіть форму вершковим маслом, на дно вилийте варене згущене молоко;
5. Вилийте суміш для бісквіта;
6. Потім вилийте суміш для флану (саме в такому порядку - вони при випічці поміняються місцями! У цьому фокус);
7. Закрийте фольгою і випікайте 1 годину;
8. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі, переверніть і обережно вийміть.
Користувачі подякували Хіменеса-Браво за рецепт: "Як смачно виглядає"; "Ектор, ну дуже смачно виглядає 🔥"; "Краса! І така спокуса з ранку!❤😋".
Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.
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