Відомий шеф-кухар і суддя українського кулінарного проекту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво навчив, як зробити не складний, але дуже смачний пиріг

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар у своєму мікроблозі в Instagram поділився рецептом ожинового флану з шоколадним бісквітом (це відкритий пиріг).

Так, для приготування самого флану необхідно:

· 350 мл молока і вершків (половина молока 3.2%, половина вершків 30%);

· 120 мл згущеного молока

· 2 ст. л. ванілі;

· 3 яйця;

· 150 гр крем-сиру;

. 150 гр ожини.

Для бісквіта:

· 110 грам вершкового масла;

· 200 гр. цукру,

· 1 яйце;

· 1 ч. л. розпушувача;

· 1 ч. л. соди;

· 160 гр. борошна;

· 35 гр. темного какао;

· 1 склянка 3.2% молока з 10 краплями лимонного соку (або сироватка).

Додатково вам буде потрібно:

· 320 грам вареного згущеного молока

· Форма для торта;

· Вершкове масло для змазування форми.

Готуємо наступним чином:

1. Розігрійте духовку до 175С;

2. Змішайте всі інгредієнти для флану;

3. Змішайте всі інгредієнти для бісквіта до однорідної маси;

4. Змастіть форму вершковим маслом, на дно вилийте варене згущене молоко;

5. Вилийте суміш для бісквіта;

6. Потім вилийте суміш для флану (саме в такому порядку - вони при випічці поміняються місцями! У цьому фокус);

7. Закрийте фольгою і випікайте 1 годину;

8. Дайте повністю охолонути при кімнатній температурі, переверніть і обережно вийміть.

Користувачі подякували Хіменеса-Браво за рецепт: "Як смачно виглядає"; "Ектор, ну дуже смачно виглядає 🔥"; "Краса! І така спокуса з ранку!❤😋".

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

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