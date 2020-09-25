Балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар заінтригувала несподіваною заявою про ворогів

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться в новому пості балерини на сторінці в «Instagram».

"Якщо хочеш нажити собі ворогів, постарайся що-небудь змінити...",- підписала Кухар своє фото, на якому зображена в бежевому гольфі на чорному тлі. Через таке вбрання може скластися враження, що вона позує зовсім без одягу.

Вислів Кухар підштовхнув її фоловерів до роздумів.

"Так, Катюша, це правда! Але у Вас все вийде! Їм доведеться відступити або прийняти Ваші правила гри ... багато хто не поставилися до Вас з усією серйозністю, думали так це тимчасово, пограє і все, а ось і немає, пішли глобальні зміни і руйнуються їхні карткові будиночки, збудовані роками ", "У королеви завжди є вороги. Особливо багато серед жінок. Заздрість і все таке. Але дуже багато шанувальників. Робіть свою справу і давайте інтерв'ю сміливо", "Щось міняти - це завжди важко..", "Катюша, а хіба у Вас вороги, просто заздрісники, але заздрість гірше ворогів, але ми вас любимо і нехай Боженька береже Вас", "Всім ворогам на зло!!! Міняйте!!!", "Вороги є завжди. Потрібно бути готовим до того, що той хто здавався другом стане ворогом, а той, хто був ворогом може стати ще більшим ворогом», - пишуть в коментарях.

У той же час інші просто захоплюються ефектним виглядом балерини: "чарівна", "як завжди ідеальна👏", "Катюша, ви нереально крута і дуже красива".

Відзначимо, Кухар відома різкими заявами на адресу учасників шоу "Танці з зірками". Один з останніх її конфліктів пов'язаний з критикою на адресу Ольги Фреймут.

Фреймут розсерджена низькою оцінкою судді, випалила, що краще б Катерина сходила до церкви і покаялася замість того, щоб судити.

Член журі не змовчала і теж уїдливо відповіла телеведучій:

"Оля, дорога моя, я, звичайно, згодна. Але я піду туди тільки разом з тобою. А потім ми підемо до моєї куми - психотерапевта, вона прийме нас без черги".

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