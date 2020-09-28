Як думаєте, на кого схожа?

У мережі обговорюють незвичайну зовнішність 8-річної доньки співака Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії

Як передає Рoliteka.net, гарячі суперечки розгорнулися під фото, опублікованому на одній з фан-сторінок поп-короля в Instagram.

У колажі представлені малятко Алла-Вікторія і її зірковий батько.

"Алла-Вікторія Кіркорова росте копією батька Філіпа Кіркорова ️- згодні?",- йдеться у підписі.

Користувачі кинулися коментувати, на кого ж все-таки схожа дівчинка. Багато хто відзначив, що вона росте копією своєї бабусі, на честь якої і названа - Вікторії Марківни. Неможливо не помітити, що у всіх трьох є відмінна риса - це певний розріз очей.

"Дуже красива. Татова копія. Розумний погляд. Як же без мами жити? Щастя всій родині!"

"Вона один в один схожа на його маму, як на мене"

"Дуже красива дівчинка😘.."

"На Філіпа хлопчик схожий, а дівчинка на маму Вікторію. Філіп так змінився. Найкрасивіший був з шоу бізнесу"

"Ні, на нього схожий син, а дочка 50 на 50"

"Булькаті обидва"

"Які у неї очі!"

Раніше ми повідомляли, Кікоров зворушливо привітав з днем народження співачку Ані Лорак, яка відзначила 42-річчя.

Артист опублікував добірку їхніх спільних фото. На знімках Філіп і Кароліна позують в яскравих сценічних нарядах, тісно притискаючись один до одного.

"З днем народження, подружка моя! В тобі є все - всепоглинаюча чарівність, яскрава харизма, талант і цілеспрямованість! Пишаюся тобою, ти справжній приклад бійця за свою мрію! Іди сміливо, тримайся наміченого курсу, ніколи не звертай зі шляху до вершини! Зі святом, Shady Lady!", - написав співак.

Нагадавши, епатажний Кіркоров козирнув топом своїх найяскравіших образів на відпочинку.

Як повідомляла Politeka, квітучий Кіркоров козирнув розкішним видом на відпочинку, Лобода не встояла.

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