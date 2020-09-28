Как думаете, на кого похожа?

В сети обсуждают необычную внешность 8-летней дочки певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории

Как передает Рoliteka.net, горячие споры развернулись под фото, опубликованном на одной из фан-страничек поп-короля в Инстаграм.

В коллаже представлены малышка Алла-Виктория и ее звездный отец.

"Алла-Виктория Киркорова растёт копией отца Филиппа Киркорова ☺️ Согласны?", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать, на кого же все-таки похожа девочка. Многие отметили, что она растет копией своей бабушки, в честь которой и названа - Виктории Марковны. Невозможно не заметить, что у всех троих есть отличительная особенность - это определенный разрез глаз.

"Очень красивая. Папина копия. Умный взгляд. Как же без мамы жить? Счастья всей семье!"

"Она один в один похожа на его маму,как по мне😕"

"Очень красивая девочка😘.."

"На Филипа мальчик похож, а девочка на маму Викторию. Филип так изменился. Самый красивый был из шоу бизнеса"

"Нет, на него похож сын, а дочка 50 на 50"

"Пучеглазенькие оба 🤣"

"Какие у неё глазки!"

Ранее мы сообщали, Кикоров трогательго поздравил с днем рождения певицу Ани Лорак, которая отметила 42-летие.

Артист опубликовал подборку их совместных фото. На снимках Филипп и Каролина позируют в ярких сценических нарядах, тесно прижимаясь друг к другу.

«С днём рождения, подружка моя! В тебе есть всё - всепоглощающее обаяние, яркая харизма, талант и целеустремлённость! Горжусь тобой, ты настоящий пример бойца за свою мечту! Иди смело, держись намеченного курса, никогда не сворачивай с пути к вершине! С праздником, Shady Lady!», - написал певец.

Напомним, эпатажный Киркоров козырнул топом своих самых ярких образов на отдыхе.

Как сообщала Politeka, цветущий Киркоров козырнул роскошным видом на отдыхе, Лобода не устояла.

Также Politeka писала, что неугомонный Киркоров показал, как надо наслаждаться жизнью, в ярком образе: «Филя морячок».