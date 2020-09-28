Актриса Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк в серіалі «Гра престолів", вперше показала свої вагітні фото

Як передає Politeka.net, відразу кілька знімків актриса опублікувала у себе в Instagram. На фото молода актриса позувала з великим животом в купальнику. Вона стояла в басейні разом з собакою. Крім цього, актриса зняла крупним планом животик.

Як відомо, Софі Тернер і її чоловік музикант Джо Джонас довгий час приховували вагітність і народження первістка. Пізніше стало відомо, що їх дочка Вілла з'явилася на світ 22 липня. Виходить, що актрисі пощастило з самоізоляцією, адже останні місяці вагітності вона провела вдома, прихована від очей папараці.

Варто відзначити, що старі фото збили з пантелику шанувальників Софі. Люди не могли розібратися, це архів або нова вагітність актриси. Втім, уважних фоловерів виявилося більше. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Симпатично!", "В захваті від принца або принцеси півночі", "я така щаслива за тебе. Ви повинні насолоджуватися цим на самоті", "Королева півночі", " така красива, Софі", " вона така мила!", "Батьківство - одна з кращих подорожей в житті, і ти станеш чудовою матір'ю, Софі», - пишуть користувачі мережі.

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