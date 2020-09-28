Актриса Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в сериале «Игра престолов», впервые показала свои беременные фото

Как передает Politeka.net, сразу несколько снимков актриса опубликовала у себя в Инстаграм. На фото молодая актриса позировала с большим животом в купальнике. Она стояла в бассейне вместе с собакой. Кроме этого, актриса сняла крупным планом животик.

Как известно, Софи Тернер и ее муж музыкант Джо Джонас долгое время скрывали беременность и рождение первенца. Позже стало известно, что их дочка Вилла появилась на свет 22 июля. Получается, что актрисе повезло с самоизоляцией, ведь последние месяцы беременности она провела дома, скрытая от глаз папарацци.

Стоит отметить, что старые фото сбили с толку поклонников Софи. Люди не могли разобраться, это архив или новая беременность актрисы. Впрочем, внимательных фолловеров оказалось больше. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Симпатично!», «В восторге от принца или принцессы Севера», «Я так счастлива за тебя. Вы должны наслаждаться этим в уединении», «Королева Севера», «Такая красивая, Софи», «Она такая милая!», «Родительство - одно из лучших путешествий в жизни, и ты станешь замечательной матерью, Софи», - пишут пользователи сети.

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