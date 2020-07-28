Зірка серіалу "Гра престолів", яка зіграла Сансу Старк, вперше стала мамою
Про це пише таблоїд TMZ.
За інформацією американських журналістів, 24-річна актриса Софі Тернер народила дівчинку.
Актриса зі своїм чоловіком Джо Джонасом вирішили назвати свою дочку Віллою.
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Пара поки офіційно не повідомляла про радісну подію, але про народження первістка вдалося дізнатися. Відомо, що пологи пройшли в Лос-Анджелесі ще 22 липня.
Софі Тернер і Джо Джонас стали парою ще в 2016 році, але офіційно не виходили разом у світ ще протягом двох років.
Софі зізнавалася, що вони були заручені в 2017 році, опублікувавши знімок на своїй сторінці в Instagram. У 2019 році пара провела таємну весілля в Лас-Вегасі, де їх повінчав "Елвіс Преслі", а через місяць Софі і Джо влаштували офіційну церемонію у Франції.
Про свою вагітність Софі не повідомляла, але папараці зняли зірку "Гри престолів" в цікавому положенні взимку 2020 року.
Також ми розповідали, як молода зірка "Ігор престолів" блищала на церемонії у розкішній вінчальному дизайнерському платті.
Знімок, на якому та зображена разом зі своїм чоловіком, 29-річним музикантом Джо Джонасом, просто підірвав соцмережі – шанувальники прийшли в захват від побаченого:
«Містер і Місіс Джонас», — підписала знімок актриса.
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