Первісток з'явився на світ кілька днів тому

Зірка серіалу "Гра престолів", яка зіграла Сансу Старк, вперше стала мамою

Про це пише таблоїд TMZ.

За інформацією американських журналістів, 24-річна актриса Софі Тернер народила дівчинку.

Актриса зі своїм чоловіком Джо Джонасом вирішили назвати свою дочку Віллою.

Пара поки офіційно не повідомляла про радісну подію, але про народження первістка вдалося дізнатися. Відомо, що пологи пройшли в Лос-Анджелесі ще 22 липня.

Софі Тернер і Джо Джонас стали парою ще в 2016 році, але офіційно не виходили разом у світ ще протягом двох років.

Софі зізнавалася, що вони були заручені в 2017 році, опублікувавши знімок на своїй сторінці в Instagram. У 2019 році пара провела таємну весілля в Лас-Вегасі, де їх повінчав "Елвіс Преслі", а через місяць Софі і Джо влаштували офіційну церемонію у Франції.

Про свою вагітність Софі не повідомляла, але папараці зняли зірку "Гри престолів" в цікавому положенні взимку 2020 року.

Також ми розповідали, як молода зірка "Ігор престолів" блищала на церемонії у розкішній вінчальному дизайнерському платті.

Знімок, на якому та зображена разом зі своїм чоловіком, 29-річним музикантом Джо Джонасом, просто підірвав соцмережі – шанувальники прийшли в захват від побаченого:

«Містер і Місіс Джонас», — підписала знімок актриса.

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