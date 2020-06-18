Популярний актор Кіт Харінгтон, який прославився завдяки ролі Джона Сноу в серіалі «Гра престолів», різко змінив імідж

Фотографи зловили актора, коли він гуляв з собакою і опублікували його фото в мережі. Кіт повністю обстриг свою розкішну шевелюру, за яку його любили мільйони прихильниць по всьому світу. На фото актор виглядає майже лисим. Одягнений Кіт був в обтягуючі світлі джинси і футболку.

«Кіт з його новою зачіскою!», - підписане фото на фан-сторінці актора в Instagram.

Новий імідж артиста викликав бурю емоцій у його шанувальників. Вони залишили під постом масу коментарів.

«Ніііі. Це йому не підходить», «Ніхто не дивиться на його волосся», «Де Джон Сноу?», «Він лисий», «будь ласка скажіть мені, що це було для його наступної ролі», «Це мило, але мені подобається його волосся», «Це жарт», «Кіт виглядає розірваним», «Сноу, вирішив підстригтися... Я думав, ти любиш своє волосся, більше ніж дівок», «Тепер ми бачимо, що облисіння близько», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що актора тепер дійсно важко впізнати, адже він позбувся головних моментів у своїй зовнішності, які ріднили його з його персонажем.

Зазначимо, що після «Ігри престолів» у 33-річного актора було кілька незначних ролей, але незабаром він з'явитися в новому фільмі Marvel «Вічні», де зіграє з Анджеліною Джолі.

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