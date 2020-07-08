Виконавиця ролі Дейенеріс Таргаріен в сералі «Гра престолів» Емілія Кларк скоро знову з'явиться на великих екранах оголеною

Знаменита актриса знялася в кримінальній драмі «Фатальний зв'язок» (Above Suspicion) з великою кількістю еротичних сцен.

В новому фільмі образ Емілії повністю відрізняється від образу матері драконів з "Гри престолів", який приніс їй славу. На цей раз британська актриса грає жінку по імені Сьюзан Сміт, яка зв'язується з нещодавно призначеним агентом ФБР (Джек Х'юстон).

Спочатку вона виконує роль його інформаторки, проте між чоловіком і жінкою спалахує пристрасть.

Фільм зняли за однойменним романом Джо Шарки (1993). Колегами Кларк по знімальному майданчику стали Софі Лоу і Тора Берч.

Зазначимо, щодо оголення, то Емілія Кларк не раз зізнавалася, що для неї не проблема роздягнутися в кадрі, головне, щоб це було виправдано.

«Іноді потрібні "відкриті" сцени, які можуть розкрити персонажів і їх історії, як у Вестеросі», — пояснювала актриса.

Також Кларк різко відреагувала на критику з приводу оббили відвертих сцен в серіалах. Актриса заявила, що подібні репліки стали її дратувати. А інтимні моменти вона назвала «частиною реального життя, яку люди страшенно люблять».

Прем'єра фільму «Фатальний зв'язок» відбулася 26 червня в Інтернеті.

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