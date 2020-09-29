Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, обтягнула форми тісним комбінезоном
Зірка набуває все більшої популярності, завдяки своїм пишним формам, пише Politeka.net.
На одному з останніх фото модель позувала в чорному обтягуючому комбінезоні з пікантними вирізами. Гюль натягнула на свої соковиті об'єми настільки відвертий наряд, розстебнувши блискавку і посвітивши великими грудьми.
Трохи нижче з боків, в районі талії були два вирізи, з яких визирало оголене тіло Бахарі.
Пишні стегна підкреслила туга тканина. Вигин виглядав просто заворожуюче.
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Завершила образ стильна сумочка відомого бренду.
Модель зробила макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.
Зірка пильно дивилася в камеру, прибираючи частину волосся за вушко.
За чотири години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі обсипали модель приємними коментарями. Зокрема, деякі робили компліменти її досконалим вигинам, яким може позаздрити сама Кім.
"Лялька з дорогоцінною фігурою", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в червоному спортивному костюмі, та ще й оголивши бюст в такому ж червоному ліфчику. Дівчина не тільки зважилася на зухвалу позу, але і чи не вперше показала дещо зайве.
Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показала себе в обтягуючому топі і штанях. Образ модель доповнила маскою і сумочкою в руках. Волосся у моделі було розпущеним, а сама вона відвела погляд від об'єктива камери. Фото вийшло ефектним і навіть спокусливим, адже на ньому можна побачити пишний бюст зірки.
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