Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, обтягнула форми тісним комбінезоном

Зірка набуває все більшої популярності, завдяки своїм пишним формам, пише Politeka.net.

На одному з останніх фото модель позувала в чорному обтягуючому комбінезоні з пікантними вирізами. Гюль натягнула на свої соковиті об'єми настільки відвертий наряд, розстебнувши блискавку і посвітивши великими грудьми.

Трохи нижче з боків, в районі талії були два вирізи, з яких визирало оголене тіло Бахарі.

Пишні стегна підкреслила туга тканина. Вигин виглядав просто заворожуюче.

Завершила образ стильна сумочка відомого бренду.

Модель зробила макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

Зірка пильно дивилася в камеру, прибираючи частину волосся за вушко.

За чотири години пост зібрав понад 3000 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель приємними коментарями. Зокрема, деякі робили компліменти її досконалим вигинам, яким може позаздрити сама Кім.

"Лялька з дорогоцінною фігурою", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Гюль Бахарі позувала в червоному спортивному костюмі, та ще й оголивши бюст в такому ж червоному ліфчику. Дівчина не тільки зважилася на зухвалу позу, але і чи не вперше показала дещо зайве.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі показала себе в обтягуючому топі і штанях. Образ модель доповнила маскою і сумочкою в руках. Волосся у моделі було розпущеним, а сама вона відвела погляд від об'єктива камери. Фото вийшло ефектним і навіть спокусливим, адже на ньому можна побачити пишний бюст зірки.

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