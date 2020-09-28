Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, розповіла, з чого для неї починається любов

Як відомо, після розлучення з Муратом Налчаджіоглу Лорак встигла позустрічатися з молодим саунд-продюсером Єгором Глібом. Крім цього, артистці приписували роман з Сергієм Лазарєвим, в компанії якого вона любить з'являтися на заходах.

В інтерв'ю "КП в Україні" Лорак розповіла, що зараз переживає найкращий етап у своєму житті. Зараз артистка повністю зосереджена на собі.

"Я закохана в себе... вчуся любити себе, цінувати, поважати і дорожити всім тим, до чого прийшла. Напевно, найголовніший шлях до вибудовування будь-яких відносин починається з любові до себе", - заявила Лорак.

За словами артистки, в її житті не завжди було так. Вона не любила себе, тому і допускала великі помилки в своєму житті. Які саме, Лорак не стала уточнювати. Сьогодні ж співачка впевнена на 100%, що любов починається з любові до себе.

Раніше ми писали, що Ані Лорак помітно набрала вагу. Це було видно по відео співачки, яке вона опублікувала в мережі. При цьому на фото артистка виглядає більш стрункою і підтягнутою. Шанувальники припускають, що справа в фотошопі. До речі, Лорак і сама зізнавалася, що набрала зайві кілограми. Зараз співачка намагається скинути зайву вагу.

Нагадаємо, що Лорак показала, як зараз виглядає і викликала фурор: «Бомба».

А ще Politeka писала, що Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки: "між нами...".

Також Politeka повідомляла, що Ані Лорак у зухвалому міні похвалилася результатами радикального схуднення: "що ж ви творите?".