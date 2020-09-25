41-річна співачка Ані Лорак, яка оголосила "голодування", здивувала свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала під час ефіру на "Авто-радіо".

Кароліна продемонструвала ніжки, що помітно стали стрункішими, в зухвалому міні-вбранні. На ній була сукня-піджак чорного кольору зі сріблястим орнаментом і широким поясом і босоніжки на високій танкетці. Красуня козирнула пікантним вирізом на грудях, полонивши пишним бюстом.

"Зустрілися, поспівали, поговорили! Зарядилися позитивом на @avtoradioru ! Гарного дня ! #твоейлюбимой", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Ухх, яка ж ви красива, Кароліночка!!!👌 🔥 🤪Спасибі велике за концерт🙌, ми так сумували за вами.. за улюбленим голосом!😍 😍 😍Чудесного дня вам, і сонячного настрою!🌞"

"Атмосфера передається через екран телефону😻"

"Найкраща! Не перестаю захоплюватися вами. Мотиватор🤞❤️"

"Карколомна красуня❤️❤️"

"Це був наш вечір! Потужно, класно, по-лораковськи 🔥 як би хотілося, щоб концерт був нескінченним, щоб тонути в цьому голосі і емоціях..."

"Ніжки... Що ж ви творите? Супер-пупер Краса!❤️"

Раніше ми повідомляли, один з російських телеканалів розмістив в YouTube відеосюжет, знятий 21 вересня. На ньому видно, що у Кароліни з'явилося друге підборіддя. Звичайно, це могло бути результатом невдалого освітлення, однак, навіть сама Лорак нещодавно заявляла, що набрала зайві кілограми за карантин.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...", - скаржилася співачка в інтерв'ю, додавши, що тепер після сьомої вечора нічого не їсть, а тільки п'є воду.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?"

Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".