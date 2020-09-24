41-річна співачка Ані Лорак , яка останнім часом помітно поправилася, показала, як зараз виглядає

Як передає Politeka.net, новими знімками артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак позує в піджаку оверсайз надітому поверх червоного топа і джинсах.

Відзначимо, фоловери дуже зраділи новим знімкам і засипали артистку компліментами.

"Кароліночка, мила, в тобі є не тільки безумовний вокальний талант, а й особливий дар: дарувати ніжність, тепло і світло навіть через фотографії! Подивишся в твої дивовижні очі і зарядишся життєлюбством, подивишся на посмішку-зігрієшся душею! Тобою неможливо намилуватися: красива, яскрава, промениста, зворушлива, ранима – виткана гармонією з сонячних промінчиків і добра ♥ ти наша леді бездоганність! Що не образ, то на найвищу оцінку!", "Карколомна посмішка», «що за бомба», «яка Сонячна», "яка шикарна", - пишуть в коментарях.

Відреагував на знімки і співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Кароліною.

Нагадаємо, раніше Лорак сама зізналася, що набрала зайві кілограми за час карантину, а зараз активно працює над тим, щоб їх позбутися.

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Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".

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