Українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, прокоментувала чутки про роман з Сергієм Лазарєвим

Як відомо, в мережі вже багато років ходять чутки про те, що у Лорак і Лазарєва роман. Та й самі артисти із задоволенням ці чутки підігрівають, публікуючи ніжні спільні фото.

В інтерв'ю "КП в Україні" Лорак розповіла, що знає Лазарєва ще з часів конкурсу «Ранкова зірка», де обидва виступали в юності. За словами артистки, за стільки років ні вона, не Сергій не розгубили в собі тих дітей, якими вони були під час участі в конкурсі.

Лорак вельми потішив той факт, що кожне спільне фото з Лазарєвим викликає бурхливу реакцію в мережі. Коментуючи ці відносини співачка розсміялася і зберегла інтригу.

"Ніхто не знає правди, що там у нас з Сергієм. Безумовно між нами є емоційний зв'язок, ми близькі друзі, у нас дійсно дуже багато спільного», - відверто заявила співачка.

За її словами, вони з Лазарєвим часто згадують ті часи, коли вони були дітьми і разом брали участь у конкурсах.

«Розуміємо, що нічого в нас з тих пір не змінилося, ми так само хочемо перемагати. Я дуже рада, що в шоу-бізнесі у мене є такий чудовий друг», - додала Лорак.

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