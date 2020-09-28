Украинская певица Ани Лорак, которая строит карьеру в России, рассказала, с чего для нее начинается любовь

Как известно, после развода с Муратом Налчаджиоглу Лорак успела повстречаться с молодым саунд-продюссером Егором Глебом. Кроме этого, артистке приписывали роман с Сергеем Лазаревым, в компании которого она любит появляться на мероприятиях.

В интервью «КП в Украине» Лорак рассказала, что сейчас переживает лучший этап в своей жизни. Сейчас артистка полностью сосредоточена на себе.

«Я влюблена в себя… учусь любить себя, ценить, уважать и дорожить всем тем, к чему пришла. Наверное, самый главный путь к выстраиванию любых отношений начинается с любви к себе», - заявила Лорак.

По словам артистки, в ее жизни не всегда было так. Она не любила себя, поэтому и допускала большие ошибки в своей жизни. Какие именно, Лорак не стала уточнять. Сегодня же певица уверенна на 100%, что любовь начинается с любви к себе.

Ранее мы писали, что Ани Лорак заметно поправилась. Это было видно по видео певицы, которое она опубликовала в сети. При этом на фото артистка выглядит более стройной и подтянутой. Поклонники предполагают, что дело в фотошопе. Кстати, Лорак и сама признавалась, что набрала лишние килограммы. Сейчас певица пытается сбросить лишний вес.

Напомним, что Лорак показала, как сейчас выглядит и произвела фурор: «Бомба».

А еще Politeka писала, что Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы: "Между нами...".

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак в дерзком мини похвасталась результатами радикального похудения: "Что же вы творите?".