Відома співачка родом з України, Ані Лорак, опинилася в обіймах "натурального блондина"

27 вересня популярна артистка відзначила 42-річччя, на честь дня народження її привітали багато представників шоу-бізнесу, в тому числі співак Микола Басков, пише Politeka.net.

Артист опублікував знімок, на якому обіймає і цілує в щоку відому артистку. Ані Лорак позує в чорному топі і картатому жакеті. Зірка дивилася в камеру і посміхалася, ніби розтанувши в компанії відомого виконавця.

"З Днем Народження Діва 💥 @anilorak Будь щаслива, кохана і твори своїм неймовірним голосом і красою магію довгі роки💐❤️", - написав Басков.

За сім годин пост зібрав понад 25 тисяч лайків і багато коментарів.

"Щастя, здоров'я, любові близьких і відданих друзів!", "Губищі розвісила, яка до біса "Діва"!!!Співачка середньої руки!!", "Діва, що з обличчям?.Була красива жінка, а тепер як всі качка.Шкода, втрачена індивідуальність😪 😪 😪", "вже ті Варенички замість губ набридли ха ха ха", "Господи, знайди ти собі нормальну жінку", " як завжди .... Вічно красиві і прекрасні.... 💜 🤗 ", "Ну яка ж це Діва, співає немов кричить зайнято"," З Днем народження 🥳 прекрасну леді", " Кароліна, дійсно, діва. Чудова, красива, дуже талановита. Голос божественний. Здоров'я, удачі і благополуччя. З днем народження!!! ❤️❤️❤️👏👏👏", "Ані Лорак в серці", "Яскрава співачка. З днем народження! Добра, здоров'я, перемог!", "Треба ж себе понівечити так пластикою. Зовсім на себе не схожа", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?"

Як повідомляла Politeka, несхожа на себе Ані Лорак з обстриженим чубчиком налякала обличчям:"ніби бджоли покусали".