Популярний російський співак Сергій Лазарєв вразив брутальним образом на похмурих фото

Артист, якому часто приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився знімками зі своєї нової фотосесії в Instagram.

На нових знімках співак постав у брутальному і незвично похмурому для нього образі. Він позує на темному тлі в темно-сірому костюмі з синюватим відтінком. Головною "фішкою" фотографій стала тканина, що майорить за його спиною, подібно одному крилу. Лазарєв на знімках виглядає дуже серйозним і впевненим у собі.

"Доброго ранку! Я - Твій ангел-хранитель... нехай і з одним крилом... Так-так, навіть у ангелів-хранителів часом ламаються крила! Але я зможу злетіти і з одним крилом...",- підписав кадри артист.

Його шанувальники тут же почали коментувати фото.

"Так, це дуже красиво! Просто неймовірно! Приголомшлива робота двох геніальних людей, кожен супер майстер своєї справи. Велике задоволення бачити це. Спасибі вам!", "Бомбічний!", "Нереально красиво!", "Серьожааааа, а Кароліну ми будемо вітати сьогодні чи ні?", "Янголятко наш", "Боже як він себе любить", "який же ви все-таки нереальний...",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лазарєв першого вересня хвалився, що скинув 12 кг за 4 місяці.

"Скинув весь жирок навколо живота і щоки. Але, звичайно ж, пішла і м'язова маса. Тепер повернувся в зал, будемо повертати і м'язи, справа наживна! Головне, щоб жирок не повернувся. Ну а так я задоволений, мені знову 18 років", - поділився співак з передплатниками.

Нагадавши, "коханець" Лорак Лазарєв вразив зовнішністю після схуднення.

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