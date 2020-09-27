Помолоділа співачка Ані Лорак показала, як виглядає в свій день народження

Сьогодні співачка Ані Лорак святкує свій 42 день народження. Артистка не стала показувати, як проведе цей день і з ким, щоб уникнути пліток. Але з радістю поділилася кадром з останньої фотосесії.

У соціальній мережі Instagram на сторінці знаменитості з'явився новий кадр, яким вона тут же вразила. Лорак з'явилася з легким макіяжем і простий укладанням з розпущеним волоссям. Щоб показати, як вона виглядає в 42, зірка вибрала мінімалістичний образ.

"❤️В цей особливий для мене день, з глибини моєї душі, хочу сказати одне слово. Дякую! 🙏 🏽 » ,- написала Лорак під своїм фото.

Шанувальники і колеги тут же почали відповідати на побачене:

"З Днем Народження, мила!🌸 💕 💕 💕 , ""Каролінка,з Днем народження!🌺🌺🌺🌺🌺♥️♥» «Кароліночка, дорога, пам'ятай завжди, ти - наш чудовий квітка, який тягнеться тільки до сонця, світла, добра, не згинаючись перед перешкодами ♥ Наш безкрайній океан енергії, жіночої мудрості, життєрадісності, краси і чарівності♥», « Наш дорогоцінний діамант, кожен раз дивує гранями свого таланту ♥ з днем Народження, Діва♥», «з Днем народження, дорога!!Будь Щаслива!!✌🏻🎉🥳🍾☮️🎼,» «Happy birthday, Diva!🌟Simply the best🤘🏼».

Раніше ми також писали, що після того, як Кароліна відпочила за кордоном разом з дочкою, вона приступила до роботи і почала приводити себе в порядок після затяжного відпочинку. Як виявилося, вперше за довгий час через карантин, артистка дасть концерт.

Спеціально з цього приводу зірка опублікувала в розділі Сторі в Instagram невеликий ролик, який зняла для фанатів. Позуючи перед дзеркалом, засмагла співачка влаштувала невелику розспівування. Також Лорак показала наряд, в якому має намір дивувати концертною програмою.

Як і завжди,вона використовувала класичне плаття з блискітками. Однак найбільше увагу привертає міміка знаменитості, яка виглядає дещо неприродно, що видно на представлених кадрах.

Після уколів краси, фанати, до слова, масово відзначають, що артистка перестаралася і тепер її обличчя виглядає не природно, називаючи це явним перебором. При цьому також помітно, що Лорак збільшила губи і регулярно відвідує косметолога, щоб "освіжитися".

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