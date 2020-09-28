Результати п'ятого ефіру шоу "Танців з зірками" засмутили не тільки глядачів

Рішення, яке стало шоком для багатьох прокоментувала і вибула в попередньому випуску виконавиця Alyona Alyona.

Відзначимо, за результатами голосування суддів і глядачів, в зоні ризику опинилися Позитив і Юлія Сахневич, Арам Арзуманян і Тоня Руденко. В результаті шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко.

У мережі навіть писали, що збулося прокляття проекту, оскільки вже не в перший раз саме в п'ятому випуску з проекту йдуть досить сильні пари.

Не змогла не відреагувати на несподіваний підсумок випуску і Alyona Alyona.

"Розбили моє серце", - написала вона на офиициальной сторінці "Танців з зірками" в Instagram під постом про результати п'ятого ефіру.

Відзначимо, у відповідь на її повідомлення користувачі Мережі стали думати про те, як знайти спосіб повернути улюблену пару в проект.

"Давайте допоможемо щоб Арама повернули!!!Разом ми сила!!", "Підтримую", " як допоможете? Ви ж розумієте, що в шоу залишаються друзі продюсера шоу і підопічні його друзів! Продюсер шоу давно дружить з Іриною Горловою, тому і залишили позитиву як її підопічного», - пишуть в коментарях.

Також в Мережі відзначають, що покинути проект повинна була інша пара. "Позитив повинен був піти", - пишуть у коментарях.

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