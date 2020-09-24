Звезда шоу "Холостяк" и "Танці з зірками" Сергей Мельник решился на откровение и разгневал свою избранницу

Как сообщает Politeka.net, в финале пятого сезона "Холостяка" украинский футболист подарил кольцо Марине Кищук. Прошли годы, и во время недавнего эфира танцевального шоу звезда признался, что выбрал не ту. Его фаворитка Марина Кищук отреагировала на такие слова в интервью изданию "КП в Украине".

"Спустя много лет я понимаю, что я люблю девушку, которую я в финале не выбрал. Это Лена Головань. До сих пор не могу простить себе это решение", - рассказал Сергей Мельник.

Победительница "Холостяка" Марина Кищук возмутилась таким заявлением со стороны спортсмена и посчитала такие высказывания попросту унизительными для себя. По ее мнению, Мельнику не следовало ворошить прошлое, тем более, что у них были отношения после завершения шоу.

"Это не по-мужски, неправильно, спустя годы, даже в формате всего происходящего, признаваться в любви другой, в то же время унижать меня на всю страну. Он упал в моих глазах", - отметила девушка. - "Так поступают дети, но не взрослые серьезные люди".

Напомним, звезда "Танців з зірками" резко ответил недовольной Кухар: "Посмотрел бы я, Катя, как вы..."

Как сообщала Politeka, Михайлюк, Макацария, Добрынин и другие «холостяки» взбудоражили брутальными образами: топ страстных фото.

Также Politeka писала, что самого желанного холостяка Украины Ираклии Макацария раздели в прямом эфире: «вот это страсти»