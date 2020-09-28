Результаты пятого эфира шоу «Танців з зірками» огорчили не только зрителей

Решение, которое стало шоком для многих прокомментировала и выбывшая в предыдущем выпуске исполнительница Alyona Alyona.

Отметим, по результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Арам Арзуманян и Тоня Руденко. В результате шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

В Сети даже писали, что сбылось проклятие проекта, поскольку уже не в первый раз именно в пятом выпуске из проекта уходят довольно сильные пары.

Не смогла не отреагировать на неожиданный итог выпуска и Alyona Alyona.

«Разбили мое серце», - написала она на офиициальной странице «Танців з зірками» в Инстаграм под постом о результатах пятого эфира.

Отметим, в ответ на ее сообщение пользователи сети стали думать о там, как найти способ вернуть любимую пару в проект.

«Давайте поможем чтоб Арама вернули!!!Вместе мы сила!!», «Поддерживаю», «Как поможете? Вы же понимаете, что в шоу остаются друзья продюсера шоу и подопечные его друзей! Продюсер шоу давно дружит с Ириной Горловой, поэтому и оставили Позитива как её подопечного», - пишут в комментариях.

Также в Сети отмечают, что покинуть проект должна была другая пара. "Позитив должен был уйти", пишут в комментариях.

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