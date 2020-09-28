Колишній чоловік співачки Лоліти, тренер по грі в сквош Дмитро Іванов мало не помер

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у програмі «Зірки зійшлися». Чоловік прийшов на передачу після численних операцій. У нього практично не залишилося передніх зубів.

Відзначається, що менш, ніж півроку тому, Іванова знайшли під Москвою без свідомості. Він був сильно понівечений, в результаті чого лікарям довелося, буквально, збирати його обличчя по частинах. Як розповів Іванов, у нього було 12 переломів, беззубий рот і безліч гематом.

"Замість верхнього ньоба у мене зараз суцільне м'ясо і уламки кісток", - зізнався чоловік.

За словами Іванова, перед лікарями стояло завдання врятувати його життя, тому він переніс шість операцій. Чоловік мало не позбувся зору і досі не може відновити дихання. Іванов додав, що порятунок життя і зовнішності обійшовся йому 800 тисяч рублів.

Варто відзначити, що після потрапляння в лікарню Іванов припустив, що на нього могли напасти люди, пов'язані з Лолітою. Але пізніше він заявив, що це був нещасний випадок.

Як відомо, Іванов і Лоліта були разом дев'ять років. Співачка після розлучення заявляла, що чоловік їй зраджував.

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