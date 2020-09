View this post on Instagram

С Алёной Долецкой @alionadol, в огонь и в воду✌️ Её имя в мире моды многое значит!⁣⁣⠀ Этот проект «Трансформация»🎬придуман, как кинопробы на образ любимых артисток.⁣⁣⠀ Интервью получилось, с ней всегда нестандартно!⁣⁣⠀ Отдельное Спасибо Команде, гримирующей и одевающей меня в этом эксперименте 🙏⁣⁣⠀ Отдельная Любовь Владимиру Васильчикову @vladimirvasilchikov, действительно фотоХудожнику👏🙏⁣⁣⠀ В этом ролике запечатлён поиск Зерна Героинь.⁣⁣⠀ Лучшие и точные фото можно посмотреть в самом издании @flacon_magazine.⁣⁣⠀ Надеюсь, Вам понравится 🙏❤️ (Скажу честно, попотеть мне пришлось..)