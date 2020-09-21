Скандальна російська співачка Лоліта Мілявська вразила своїми перевтіленнями

Артистка взяла участь у проекті "Трансформація", завдяки якому змогла приміряти на себе кілька образів знаменитих жінок, повідомляє Politeka.net.

Співачка на час стала виконавицею шоу в стилі бурлеску Дітою фон Тіз, співачкою Емі Уайнхаус, актрисами Фаїною Раневською і Елізабет Тейлор. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Цей проект "Трансформація"🎬придуманий, як кінопроби на образ улюблених артисток⁣", - написала артистка.

Подякувавши всім організаторам, Лоліта написала:

"У цьому ролику відображений пошук Зерна героїнь.⁣⁣.. Сподіваюся, Вам сподобається ☺ ❤ ️ (Скажу чесно, попітніти мені довелося..)".

За годину пост зібрав понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів.

"👍 👏 👏 👏Ви дуже красива, розумна і...геніальна АКТРИСА.🔥 🔥 🔥 💗 👑 ", "Фантастична робота 👏 👏 👏всі круті, а Емі...просто приголомшлива!!!😘😘😘❤️❤️❤️", "Лоліта, яка ж Ви цікава жінка, як вам вдається передати образ, ви актриса з великої літери! Ще хочу запитати, ви збираєтеся до Владивостока з концертом приїхати в листопаді? у мене квиток на ваш концерт", " яка ж ви тут красива, і зібрали в собі таких великих особистостей. Шукаю вільну хвилину, щоб нарешті послухати інтерв'ю😍", " Елізабет Тейлор дуже шикарно🔥 🔥 🔥", " надзвичайно хороша!!!😍 ", "Вау😍 це щось неймовірне😻 😻 В будь-якому образі так нестерпно красива🤩🤩❤️❤️🔥🔥🔝", "Круто, особливо Елізабет👍 👍 👍 👍", - написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що недавно зірка різко схудла, що не могло піти від уваги її шанувальників.

Нагадаємо, що безглуздий Сусідов з " Х-фактора "обхаяв Лоліту:" не купуйтеся на туфту! Вас дурять!".

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