Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов чуть не лишился жизни
Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в программе «Звезды сошлись». Мужчина пришел на передачу после многочисленных операций. У него практически не осталось передних зубов.
Отмечается, что менее, чем полгода назад, Иванова нашли под Москвой без сознания. Он был сильно изуродован, в результате чего врачам пришлось, буквально, собирать его лицо по частям. Как рассказал Иванов, у него было 12 переломов, беззубый рот и множество гематом.
«Вместо верхнего неба у меня сейчас сплошное мясо и обломки костей», - признался мужчина.
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По словам Иванова, перед врачами стояла задача спасти его жизнь, поэтому он перенес шесть операций. Мужчина чуть не лишился зрения и до сих пор не может восстановить дыхание. Иванов добавил, что спасение жизни и внешности обошлось ему 800 тысяч рублей.
Стоит отметить, что после попадания в больницу Иванов предположил, что на него могли напасть люди, связанные с Лолитой. Но позже он заявил, что это был несчастный случай.
Как известно, Иванов и Лолита были вместе девять лет. Певица после развода заявляла, что муж ей изменял.
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