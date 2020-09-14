Скандальна російська співачка Лоліта Мілявська захопила змінами в зовнішності, з'явившись на дні народження одного

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ми обіймалися і так, цілувалися!! Ми скучили один за одним!! У нас не таке велике коло, нас менше, ніж вчителів і лікарів. Вчора стало остаточно зрозуміло, що ми потребуємо один одного», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що мова йде про популярний російський медіаменеджер Армана Давлетярова. На знімку схудла Лоліта Мілявська позує в чорній облягаючій сукні поруч із зіркою торжества.

«Нереально красива», «шикарна жінка», «Ви шикарно виглядаєте. Захоплююся Вами і вашим ставленням до життя», «лолочка, ви прекрасні», «Лола, яка ти знову стройняшка», «фігура відпад», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що співачка Лоліта Мілявська показала, які процедури вона робить для підтримки здоров'я

Цього разу Лоліта завдала маску на волосся, надівши шапочку для купання. Артистка використовувала патчі для обличчя і вирішила записати відео для шанувальників. Варто відзначити, що 56-річна зірка зовсім не соромиться з'являтися на відео без макіяжу і фотошопу. Вона звикла демонструвати себе такою, яка вона є.

До речі, на відео видно, що Лоліта роздягнена. Її тіло прикриває лише рушник, який зав'язаний у неї на грудях.

Нагадаємо, що безглуздий Сусідов з " Х-фактора "обхаяв Лоліту:" не купуйтеся на туфту! Вас дурять!".

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