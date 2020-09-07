Російська співачка Лоліта Мілявська показала, які процедури вона робить для підтримки здоров'я

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео, на якому розповіла про новий масажер для рук. За словами Лоліти, вона часто знаходить вдома корисні прилади, які допомагають їй наводити красу.

Цього разу Лоліта зробила маску для волосся, надівши шапочку для купання. Артистка використовувала патчі для обличчя і вирішила записати відео для шанувальників. Варто відзначити, що 56-річна зірка зовсім не соромиться з'являтися на відео без макіяжу і фотошопу. Вона звикла демонструвати себе такою, яка вона є.

До речі, на відео видно, що Лоліта роздягнена. Її тіло прикриває лише рушник, який зав'язаний у неї на грудях.

За годину відео зірки подивилися понад 85 тисяч разів. У коментарях їй залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики.

"Красуня", "Лоліта, ну ви унікальна. Кльова", "Країна вас обожнює!", "Як же я тебе обожнюю, душа моя", "Лоліта, ти диво дивне, молодець у всьому", "Ну це просто жах", "Лоліта, Ви The Best", "Ааааа!! Вона навіть в рушнику без макіяжу і з патчами на обличчі виглядає шикарно!!😍 😍 Що це таке??!! Блін, як це??» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що безглуздий Сусідов з "Х-фактора" обхаяв Лоліту:"не купуйтеся на туфту! Вас дурять!".

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