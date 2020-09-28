32-річній російській актрисі Христині Асмус приписують стосунки з відомим режисером

Так, автори телеграм-каналу "НеМалахов" пишуть, що Асмус закрутила роман з 69-річним Олексієм Учителем.

"Сорока на хвостику принесла, що у Христини Асмус роман з Учителем. Режисером і батьком дочок Юлії Пересільд. Дороздягалася", - йдеться в повідомленні.

Подібного роду чутки з'явилися після участі Христини в новому фільмі "Китобій". Актриса знову оголилася перед камерою (після скандального "Тексту"). Дівчина виконала роль вебкам-моделі, в яку закохується головний герой.

Нещодавно стало відомо, що зніматися в даній ролі актрисі запропонував Учитель, який виступив продюсером картини. Кінодіяч зізнався, що насилу умовив Асмус брати участь у фільмі.

Тепер, можливо, стала відома причина згоди Христини на відверту роль. Правда, поки ні Асмус, ні її можливий коханець цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, Асмус влітку цього року оголосила про своє розлучення з коміком Гаріком Харламовим, з яким була одружена з 2013-го. Пара виховує 6-річну доньку Анастасію.

Зазначимо, Олексій Учитель - відомий кінорежисер, сценарист, оператор, продюсер; народний артист Росії, заслужений діяч мистецтв Російської Федерації, творець Санкт-Петербурзької кіностудії «Рок». У скарбничці знятих ним фільмів: стрічки "Щоденник його дружини", "Прогулянка", "Жити", "Космос як передчуття", "Край", "Матильда".

Учитель одружений на продюсерці та співкерівникові студії "Рок" Кірі Саксаганській вже більше 30 років. У шлюбі один за іншим з'явилися двоє синів.

Восени 2016-го ЗМІ заговорили про роман 65-річного метра із зіркою російського кінематографа Юлією Пересільд.

Подейкують, що пару познайомив Євген Миронов, після чого Олексій Учитель запросив дівчину на роль у своєму фільмі «Полонений». Потім Юлія з'явилася в картині "Край".

Актриса вдвічі молодша за режисера. У творчому союзі Учителя та Пересільд народилися 2 дівчинки – Анна і Марія. Про те, що Олексій – батько дітей, Юлія зізналася тільки в 2017 році.

Нагадавши, скандальна Асмус дала себе облапати на публіці, Харламов зійде з розуму.

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