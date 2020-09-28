32-летней российской актрисе Кристине Асмус приписывают отношения с известным режиссером

Так, авторы телеграм-канала «НеМалахов» пишут, что Асмус закрутила роман с 69-летнем Алексеем Учителем.

"Сорока на хвостике принесла, что у Кристины Асмус роман с Учителем. Режиссером и отцом дочек Юлии Пересильд. Дораздевалась", - говорится в сообщении.

Подобного рода слухи появились после участия Кристины в новом фильме "Китобой". Актриса снова обнажилась перед камерой (после скандального "Текста"). Девушка исполнила роль вебкам-модели, в которую влюбляется главный герой.

Недавно стало известно, что сниматься в данной роли актрисе предложил Учитель, который выступил продюсером картины. Кинодеятель признался, что с трудом уговорил Асмус участвовать в фильме.

Теперь, возможно, стала известна причина согласия Кристины на откровенную роль. Правда, пока ни Асмус, ни ее возможный любовник эту информацию не прокомментировали.

Напомним, Асмус летом этого года объявила о своем разводе с комиком Гариком Харламовым, за которым была замужем с 2013-го. Пара воспитывает 6-летнюю дочь Анастасию.

Отметим, Алексей Учитель - известный кинорежиссер, сценарист, оператор, продюсер; народный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, создатель Санкт-Петербургской киностудии «Рок». В копилке снятых им фильмов: ленты «Дневник его жены», «Прогулка», «Жить», «Космос как предчувствие», «Край», «Матильда».

Учитель женат на продюсере и соруководителе студии «Рок» Кире Саксаганской уже более 30 лет. В браке один за другим появились двое сыновей.

Осенью 2016-го СМИ заговорили о романе 65-летнего мэтра со звездой российского кинематографа Юлией Пересильд.

Поговаривают, что пару познакомил Евгений Миронов, после чего Алексей Учитель пригласил девушку на роль в своём фильме «Пленный». Потом Юлия появилась в картине «Край».

Актриса вдвое моложе режиссёра. В творческом союзе Учителя и Пересильд родились 2 девочки – Анна и Мария. О том, что Алексей – отец детей, Юлия призналась только в 2017 году.

Напомним, скандальная Асмус дала себя облапать на публике, Харламов сойдет с ума.

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