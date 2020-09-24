32-летняя российская актриса Кристина Асмус взбудоражила свежим фото, сделанным в душе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позировала в душе с полотенцем на голове. При этом актриса была одета в футболку и накрашена. Асмус сделала селфи, соблазнительно сжав губки.

«Все, вернулась в Москву и в ритм подъемов в 4 утра, сна в машине и работы по 20 часов», - подписала снимок Асмус, рассказав поклонникам, как она издевается над своим организмом.

Стоит отметить, что актриса не первый раз упоминает, что ей приходится работать практически полные сутки. Недавно Асмус месяц была в Геленджике, где день и ночь продолжались съемки шоу. Актриса убеждала поклонников, что спала по 4 часа. Продолжается это и дома, в Москве. Если Асмус не преувеличивает, то она достаточно жестко обращается со своим организмом.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус опубликовала фото из поезда. Актриса была одета в черный топ с глубоким декольте и вязанную бежевую шляпку. Блондинка рассказала, что любит путешествовать на поездах, потому что это ее единственные выходные. В поезде она может выспаться, поучить текст, прочитать договора, на которые постоянно не хватает времени.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым: «Без слез не взглянешь».

Как сообщала Politeka, озорная Кристина Асмус в красном наряде лишила мужчин спокойного сна: "Я с 4 утра сегодня работаю".

Также Politeka писала, что неугомонная Асмус в окружении двух мужчин призналась, что хочет сделать на людях: «Когда у тебя такооой…».