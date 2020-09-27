Скандальная российская актриса Кристина Асмус похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в леопардовый наряд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодняяяааа!!!! 💥 Раздадим жару и золота на…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Асмус позирует в облегающем леопардовом наряде, эффектно присев на корточки. Рядом красотка держит плакат со скандальным актером-ненавистником Украины Иваном Охлобыстиным.

При этом на голове у Асмус явно непривычная для нее темная прическа, которую она решила дополнить «золотыми» туфлями и большими серьгами.

До этого мы рассказывали, что Кристина Асмус после скандала с фильмом «Текст» и новостей о разводе с Гариком Харламовым снова решилась сняться в откровенных сценах.

Известная российская актриса, которая ранее привлекла к себе внимание постельными сценами в фильме «Текст», не перестает удивлять поклонников. Как стало известно, Асмус исполнила роль девушки из чата для взрослых в новом фильме «Китобой» Алексея Учителя.

32-летняя актриса сыграла модель, которая показывает себя мужчинам через веб-камеру. В трейлере нового фильма звезду можно увидеть в кокетливом нижнем белье соблазняющей мужчин, сидя на кровати. При этом в какой-то момент она приподнимает лифчик, оголяя часть груди.

Напомним, скандальная Асмус дала себя облапать на публике, Харламов сойдет с ума.

Как сообщала Politeka, Харламова после развода с Асмус застукали с эффектной блондинкой, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.