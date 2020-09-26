Российская звезда Кристина Асмус загремела в больницу и пожаловалась на свою жизнь

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм актриса поделилась печальной новостью с фанатами – она находится в больнице.

Кристина рассказала, что потеряла голос и сейчас находится под наблюдением медиков: ей проводят ряд лечебных процедур, но пока всё безрезультатно.

«Лежу сейчас под капельницей 💉

Каждый день уколы, сильные антибиотики, адреналин, ингаляции, литрами вливания на связки... 🩺💊 А голоса нет.

Отёки не спадают совсем, тонус не появляется и связки в критическом состоянии 😭

А у нас выпуск спектакля и нагрузка на них дичайшая 🗣», - рассказала поклонникам артистка.

При этом Асмус уверена, что истинной причиной ее критического состояния является плотный рабочий график, которым она себя довела.

«И это не то, что я на сцене как-то не так кричала, не на опоре... Нет. Это всё график, которым я себя довела.. Впервые, наверное, в голове мысль - что это всё, конечно, того не стоило... 😞», - пожаловалась она.

В комментариях поклонники желают актрисы скорейшего выздоровления, а также беречь себя.

«Держитесь, Кристина! И берегите себя», «Скорейшего выздоровления 🤞», - пишут они.

Ранее Кристина Асмус похваталась необычным кадром из поезда.

Актриса была одета в черный топ с глубоким декольте и вязанную бежевую шляпку. Блондинка рассказала, что любит путешествовать на поездах, потому что это ее единственные выходные.

В поезде, как признается звезда "Интернов", она может выспаться, поучить текст, прочитать договора, на которые постоянно не хватает времени.

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