Ведуча "Танців з зірками" Тіна Кароль від випуску до випуску розбурхує ефектними нарядами

У новому ефірі Кароль красувалася у вечірній нюдовій сукні з прозорими і червоними вставками. Наряд мав сексуальний крій в зоні декольте, який оголював груди артистки. Крім цього, сукня була зі шлейфом, що додало голлівудської розкоші образу Тіни Кароль.

До сукні артистка підібрала масивні прикраси і взуття на підборах. Романтичні локони і макіяж з акцентом на червоні губи завершили образ Тіни Кароль.

У свою чергу Юрій Горбунов, який веде програму разом з Кароль був в елегантному чорному костюмі.

Відзначимо, в мережі багато хто не зміг оцінити екстравагантний наряд ведучої шоу.

"Сукня ламбрекен 😂», «що за штора на тіні?", "Сукня жахлива", "сукня капець. Гірше не було?", "Тіна, сукня 40»", - коментують вечірню сукню артистки.

У той же час інші припустили, що таке вбрання Кароль підібрали неспроста.

"Мені одній здається, що Тіна вагітна?))) Ця червона смужка спереду як би ховає живіт, а акцент зробили на груди», «мені здається, вона ховає животик», - припустили в мережі.

Нагадаємо, Кароль запаморочила голову топом своїх найсміливіших образів:"левиця, ангелок і навіть рок-Діва".

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